Vijf Surinaamse ondernemers geselecteerd voor prestigieus YLAI-programma in VS

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo heeft de Surinaamse deelnemers bekendgemaakt voor de 2026-editie van het Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) Fellowship Program van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het uitwisselingsprogramma is gericht op het stimuleren van ondernemerschap en economische groei in het westelijk halfrond.

Voor de editie van dit jaar zijn in totaal 250 jonge leiders geselecteerd uit verschillende landen in de regio. Uit meer dan 1.200 kandidaten uit Suriname, zijn vijf deelnemers gekozen: Jo-Ann Monsels (oprichter van Kinderuniversiteit Suriname), Mitchel Monsels (directeur van Anjuli Nature Resort), Nuravni Sukarni Sallons (oprichter en managing director van InSeasons), Rosito John Pansa (oprichter en leider van Youth Association Suriname), en Ziwinji van de Veer (chief operating officer van Paisr Technologies).

Het programma gaat in april 2026 van start met een openingsoriëntatie in Houston, Texas. Vervolgens reizen de deelnemers naar één van de achttien steden in de Verenigde Staten, waar zij gedurende vier weken een professionele stage volgen bij toonaangevende bedrijven en organisaties. Tijdens het traject werken de fellows samen aan gedeelde zakelijke vraagstukken en nemen zij deel aan zowel fysieke als virtuele activiteiten en interculturele uitwisselingen.

Het programma wordt in mei afgesloten met een slotforum in Washington D.C. Na afloop keren de deelnemers terug naar hun organisaties met nieuwe kennis, vaardigheden en een uitgebreid internationaal netwerk, waarmee zij bijdragen aan het versterken van economische banden tussen de Verenigde Staten en de regio.

Sinds de start in 2015 hebben meer dan 2000 fellows deelgenomen aan het YLAI-programma, waarbij zij samenwerkten met meer dan 1250 Amerikaanse organisaties. Volgens de organisatie wist 84 procent van de deelnemers binnen een jaar na afronding van het programma nieuwe middelen en kansen aan te trekken. Het programma wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid en uitgevoerd met ondersteuning van IREX.