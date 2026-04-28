Jurist Humphrey Schurman heengegaan

Humphrey Schurman is op maandag 27 april, op 72-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Met zijn heengaan verliest Suriname een invloedrijke jurist, ondernemer en bestuurder die gedurende decennia, een zichtbare rol heeft gespeeld in de juridische sector, het bedrijfsleven en de media.Schurman was oprichter en directeur van Schurman Advocaten N.V., een advocatenkantoor dat sinds 1988 actief was in Suriname.

Vanuit deze praktijk bouwde hij een stevige reputatie op als advocaat met een brede juridische expertise en betrokkenheid bij uiteenlopende maatschappelijke en commerciële dossiers. Naast zijn werk in de advocatuur, was hij ook actief als ondernemer en bestuurder. Hij vervulde de functie van president-commissaris bij Network Star Suriname (NSS), het moederbedrijf van nieuwsplatform Starnieuws. In die rol was hij betrokken bij de strategische aansturing van het mediabedrijf, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een belangrijke nieuwsbron in Suriname. Daarnaast bekleedde Schurman jarenlang de functie van president-commissaris bij de Hakrinbank, een van de grotere commerciële banken in Suriname. In deze rol hield hij toezicht op de strategische koers van de bank en was hij betrokken bij de governance binnen de financiële sector in een periode van economische en institutionele uitdagingen. Door zijn werk in de advocatuur, de financiële sector en de media, gold Schurman als een veelzijdige en invloedrijke figuur binnen de Surinaamse samenleving. Met het heengaan van Schurman, verliest Suriname iemand die op verschillende niveaus heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het land.