Mitchell Labadie nieuwe bevelhebber Nationaal Leger

Mitchell Labadie is op vrijdag 24 april, eerst bevorderd van kolonel tot brigadegeneraal, en vervolgens officieel geïnstalleerd als bevelhebber van het Nationaal Leger. De plechtige ceremonie vond plaats in de Memre Buku Kazerne en markeert een belangrijke stap in de militaire loopbaan van Labadie. De installatie werd verricht door president Jennifer Simons, die als opperbevelhebber der strijdkrachten, de leiding had over het ceremonieel. Het staatshoofd benadrukte het belang van de machtswisseling binnen de krijgsmacht, zowel voor de nationale veiligheid als voor de verdere ontwikkeling van defensie in Suriname.

President Simons stond stil bij de rol van het Nationaal Leger als zowel staats- als maatschappelijk instituut, nauw verbonden met de nationale ontwikkeling.

Zij benadrukte dat het leger moet meegroeien met de eisen van deze tijd. Volgens haar ligt er voor de nieuwe bevelhebber een belangrijke taak om de organisatie verder te ontwikkelen tot een deskundige, snel inzetbare en parate eenheid. De president wees daarbij op de noodzaak van versterking van de operationele capaciteit, investeringen in kennis en intensievere samenwerking met nationale en internationale partners. Ook personeelsbeleid en technologische ontwikkeling kregen nadrukkelijk aandacht. Hoewel de beschikbare middelen beperkt zijn, gaf de president aan, dat de regering gefaseerd zal werken aan verbetering van de waardering en ondersteuning van militairen.

Aftredend bevelhebber Werner Kioe A Sen blikte terug op zijn ambtstermijn, die volgens de wet drie jaar bedraagt, maar in zijn geval werd verlengd. Hij benadrukte dat in die periode bewust is geïnvesteerd in de toekomst van de organisatie en in de ontwikkeling van strategisch leiderschap binnen een veranderende werkomgeving. Minister Ramsaran sprak zijn waardering uit voor de inzet van Kioe A Sen en gaf de nieuwe legerleider mee, dat leiderschap gepaard moet gaan met overtuiging, verbondenheid en samenwerking. Volgens hem is juist die samenwerking essentieel voor het succes van Suriname.

Bevelhebber Labadie zei zich bewust te zijn van de uitdagingen die hem te wachten staan. Volgens hem staat het Nationaal Leger aan het begin van een nieuwe fase, waarin de nadruk zal liggen op het versterken van de fundamenten en het verhogen van standaarden. ‘’Wij staan aan het begin van een nieuwe fase waarin we onze fundamenten zullen versterken en onze standaarden verhogen. Ik zal niet alleen leiding geven, maar ook opkomen voor onze militairen, hun belangen verdedigen en zorgen dat zij de middelen en waardering krijgen die zij verdienen”, aldus Labadie. Met zijn benoeming volgt Labadie officieel Kioe A Sen op en krijgt hij de verantwoordelijkheid om leiding te geven aan de verdere professionalisering en modernisering van het Nationaal Leger. Tot de aanwezigen behoorden onder anderen vicepresident Gregory Rusland, minister van Defensie Uraiqit Ramsaran, Marinus Bee en vertegenwoordigers van de krijgsmacht, waaronder Radjoe Bhola. De brede vertegenwoordiging onderstreepte de erkenning voor Labadie binnen zowel politieke als militaire kringen.