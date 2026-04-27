Suriname weerspreekt bericht over gratis doortocht Guyanese vrachtschepen over Corantijn

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, heeft gereageerd op een bericht van Demerara Waves Online News, waarin werd gesteld dat Guyanese vrachtschepen, opnieuw kosteloos gebruikmaken van de Corantijnrivier. Volgens het ministerie geeft het artikel, gepubliceerd op 23 april 2026 onder de kop: ‘Guyanese cargo vessels again using Corentyne River free of cost’, geen juiste weergave van het geldende beleid en de praktijk rond het gebruik van de grensrivier. De beweringen over het stopzetten of aanpassen van maritieme heffingen zijn volgens de autoriteiten, in strijd met de bestaande regelgeving.

Ter onderbouwing verwijst het ministerie naar een recente Nota Verbale (MBIS/DBZ/1430/2026) van 20 april 2026, gericht aan Guyana. Deze nota volgde op een eerdere communicatie van Guyana en bevat volgens Paramaribo, de juridische en administratieve grondslag voor de toepassing van maritieme heffingen op de Corantijnrivier.

De Surinaamse regering benadrukt dat de betreffende maatregelen zijn gebaseerd op bestaande wetgeving en geen recente beleidswijziging vormen. Daarbij wordt ook gesteld dat eerder verleende vrijstellingen, een beperkt en specifiek karakter hadden en uitsluitend golden voor het Guyanese staatsbedrijf Guyana Sugar Corporation, en niet als algemene vrijstelling voor alle vaartuigen.

Het ministerie onderstreept dat alle schepen, zowel Surinaamse als buitenlandse, die binnen de Surinaamse jurisdictie opereren, gebonden zijn aan dezelfde wet- en regelgeving. Hiermee wordt volgens de autoriteiten, het principe van gelijke behandeling gehandhaafd.

Tegelijkertijd spreekt Suriname zijn waardering uit voor de langdurige samenwerking met Guyana en wordt de bereidheid tot verdere dialoog benadrukt. Guyana is in dat kader uitgenodigd voor technische besprekingen over onder meer de evaluatie van bestaande afspraken met GUYSUCO en de veiligheid van de scheepvaart en handel op de Corantijnrivier.