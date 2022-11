OP DE STOEL VAN DE PG?

Het wordt in dit land steeds ‘mooier’. Het Openbaar Ministerie als bevoegd orgaan voor de vervolging van strafbare feiten en insluiting van verdachten, besluit een verdachte, in dezen de Haïtiaan en autohandelaar Jean ‘Saya’ Mixon, aan te houden en in verband met een strafrechtelijk onderzoek in bewaring te stellen. De man zou door een frauduleuze handeling een peperdure auto hebben geïmporteerd en daarbij door onderfacturering, de staat behoorlijk hebben geflest. Op basis van deze vorm van oplichting is Mixon ingesloten. De zaak berust in handen van de justitie en die is van mening, dat de verdachte aangehouden dient te blijven. Het vermoeden is dat de zaak niet buiten proces zal worden afgehandeld en dat Saya zich voor de kantonrechter zal moeten verantwoorden. Maar natuurlijk zijn er van die figuren uit Haïti die in ons midden vertoeven, die op de stoel van de justitie en in dezen het Openbaar Ministerie, moeten gaan zitten en van mening zijn, dat Saya onschuldig is en om politieke redenen wordt vastgehouden. In een protestmars toog men op de donderdag naar het consulaat van Haïti aan de F.H.R. Lim A Postraat, om het ongenoegen over de voortdurende aanhouding van Mixon, kenbaar te maken. Maar los van het feit dat men van mening is dat Mixon onschuldig ingesloten zit en vermoedelijk niet spoedig vrijkomt, wenste het groepje ook nog bedreigingen te uiten richting justitie en de Surinaamse regering. Men stelt nu een ultimatum van een week om te komen tot meer duidelijkheid over het lot van Mixon en of die nu wel of niet spoedig op vrije voeten komt. Men dreigt zelfs met mobilisatie van de Haïtiaanse gemeenschap in ons land, als er niet spoedig duidelijkheid komt in de zaak Mixon. Wat denken deze lui nou eigenlijk, dat ze ook in ons land rotzooi kunnen komen trappen, zoals ze dat op hun eiland gewend zijn te doen? We hebben er bij herhaling op gewezen, voorzichtig te zijn met migranten uit dit deel van het eiland Hispaniola. Het is daar al vele jaren een bandeloze toestand, waarbij chaos nu de overhand heeft genomen. Velen uit Haïti denken, dat je geen rekening hoeft te houden met wet en recht en dat ze met opstandigheid en geweld, wel zaken kan afdwingen. Onze machthebbers zouden zich beter moeten laten informeren over de problemen die men in Frans-Guyana heeft gehad en nog steeds heeft met Haïtiaanse migranten, die zich vaak om de gekste zaken verzetten tegen de aldaar geldende wetten en regels. Misschien gaan de ogen van onze huidige machthebbers nu wijder open na de dreigementen, geuit op de donderdag aan de F.H.R. Lim A Postraat en gaat men inzien, dat er geen vluchten meer naar Haïti moeten plaatsvinden in de nabije toekomst. Ook niet op verzoek van meneer Mixon, die mensen denkt binnen te brengen om te gaan werken in de landbouw. Van de laatste groep die Mixon binnen heeft gebracht, na daartoe toestemming te hebben gehad van de regering, is het helemaal niet duidelijk of ze daadwerkelijk in de landbouw zijn beland. Het ministerie van Arbeid had tot voor kort nog geen verzoek ontvangen voor werkvergunningen van deze groep ‘landbouwers’.