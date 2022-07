Zunder: ‘Nog geen officieel bericht over aanhouding loonsverhoging’

Volgens de woordvoerder van de vakcentrale Ravaksur, Armand Zunder, is er vanwege de regering nog geen officiële mededeling gedaan met betrekking tot de aanhouding van de acht procent loonsverhoging. Hij zegt dat hij via de media heeft vernomen, dat de regering menens is om deze looncorrectie aan te houden, echter is de vakcentrale niet uitgenodigd voor een gesprek. De loonsverhoging is een deel van de met de regering overeengekomen 25 procent die reeds toegezegd is aan ambtenaren. Hiervan is 17 procent reeds uitbetaald en moet het resterend deel van acht procent eind deze maand worden verstrekt. Echter liet de president in een toespraak weten, geen voorstander te zijn van de uitbetaling van de acht procent loonsverhoging. Volgens hem zal dit ernstige financiële gevolgen hebben op de wisselkoers en zal dit zorgen voor inflatie. Zunder kan zich niet terug vinden in deze mededeling, gezien volgens hem de inflatie komt door onevenwichtigheid in de wisselkoers en de belastingmaatregelen die zijn genomen. “De arbeider in Suriname is een geduldig mens, maar je moet hem niet tergen”, zei Zunder in gesprek met een lokaal medium. Volgens Zunder zal de vakcentrale niet aan tafel gaan voor acht procent loonsverhoging, maar voor acht procent plus. “De inflatie zit de ambtenaren dwars, dus het uitblijven van de loonsverhoging zal alleen voor nog meer stress en andere ziekten zorgen”, aldus Zunder.