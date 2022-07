Somohardjo bij Congres Jawa: Javanen: de Blakka dotie van Suriname

Suriname zonder Jawa geen ontwikkeling. “De Javanen zijn de blakka dotie van Suriname,” zei minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) bij de opening van het Congres Jawa dat donderdagavond 30 juni te Utopia werd gehouden. Het thema was: ‘Wong Jawa, als voorwaarde voor nationale ontwikkeling, Visie 2050’. De organisatie lag in handen van het Platform Activiteiten Viering Javaans Nieuwjaar.

De javaan heeft elke andere politieke organisatie laten groeien en heeft vele laten groeien tot de hoogste posities van het land. Vicepresident Ronnie Brunswijk had ook een videoboodschap voor de participanten van het congres, waarbij hij alle Javanen oproept om de eenheid binnen de groep weer te herstellen, waardoor ze collectief meer kunnen bereiken. Minister Somohardjo herinnerde zijn gehoor eraan dat VP Brunswijk niet onder stoelen of banken steekt, dat hij mede dankzij de wong Jawa, Vicepresident is geworden. Hij geeft de Jawa die granie, zegt Somohardjo. “Laten we ervoor zorgen dat die faya lobi blijft groeien, dat die toelsie blijft groeien, maar laten we dan vooral ook niet vergeten om onze eigen kembang Melatie te laten groeien en bloeien”.Wij Jawa moeten elkaar meer gunnen en meer voor elkaar applaudiseren in plaats van elkaar naar beneden te halen, stelt Somohardjo.

Inleidingen werden verzorgd door Mohamed Nasier Eskak (Surinaamse Javanen en Integratie/stand van zaken), Stanley Soeropawiro (Religie onder de Surinaamse Javanen), Sapto Sopawiro (Tradities onder de Surinaamse Javanen), Soetjipto Kromosetiko (de Surinaams-Javaanse sport Pencak Silat), Maureen Badjoeri (Javanen in de Financiële Wereld), Marciano Dasai (Ondernemerschap onder de Javanen, Stanley Sidoel (Kunst onder de Surinaamse Javanen) en Salaam Somohardjo (Surinaamse Javanen in de Politiek). Uit de levendige en interessante discussie die ontstond moest discussieleider Jim Rassam vaker de handrem trekken om binnen de tijd te blijven. Onder de 250 genodigden waren aanwezig de top van de Javaanse politiek, de top van de Javanen onder de religie en de top van de Javanen in het bedrijfsleven; ook de ambassadeur van Indonesië gaf acte de présence.