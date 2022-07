Hiralal: ‘Arbeiders voorbereiden op uitdagingen Olie & Gassector’

“Zelfs voordat olie vloeit moet je je sectoren ready hebben, het is belangrijk om nu te weten wat de impact zal zijn op de verschillende sectoren en wat de gevolgen zullen zijn”, aldus Hans Hiralal, Board member director Subisco International N.V. en Guybisco International N.V. tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) die vorige week werd georganiseerd in Torarica. “Met de olieboom zal er enorm veel werkgelegenheid ontstaan voor de lokale bevolking en voor buitenlanders, daarom moet Suriname daarop voorbereid zijn om de juiste kennis en kunde aan te trekken”, stelt Hiralal. De private sector moet volgens hem nu al in contact komen met ons onderwijssysteem, zodat de arbeiders voorbereid zijn op de uitdagingen en de nieuwe skills die worden verwacht. “Hierdoor kunnen wij meer betrokken zijn als private sector”. Volgens Hiralal moeten alle systemen afgestemd worden op elkaar, zodat good governance wordt gestimuleerd. “Werkcentra en educatie instellingen moeten worden geleid door de private sector. Dit betekent ook voor de private sector dat zij hun mindset zullen moeten veranderen en meer risico’s nemen”, stelt Hiralal.

GAP- analyse

Hoofd van Trinidad en Tobago’s Permanent Local Content Committee, Jemma Langley, heeft Suriname afgelopen don-derdag geadviseerd om een ​​GAP-analyse uit te voeren.

In het kader van Local Content en de olie- en gassector zou een GAP-analyse de feitelijke capaciteit en mankracht die beschikbaar is onder de lokale arbeidskrachten om de industrie te bevoorraden, afzetten tegen de vraag. Volgens de T&T-expert is deze analyse nu meer dan ooit van cruciaal belang, gezien de huidige situatie van Suriname in de ontwikkeling van zijn olie- en gasindustrie. “Je moet dus beginnen met het in kaart brengen van de competenties van de burgers. Op basis van die informatie kun je plannen voor de lange termijn”, adviseerde Langley. Volgens de T&T expert kan je hiermee de gewone burgers ook in staat stellen te profiteren van de sector en maximale lokale inhoud promoten.