Weinig begrip Cambio’s voor witwas-risico’s

Suriname toetst zwaktes onvoldoende onder FATF-methodiek

Een delegatie van de Financial Action Task Force (FATF) heeft onlangs een rapport uitgebracht met 40 aanbevelingen, hoe ons financieel systeem versterkt kan worden in een AML/CFT methode naar aanleiding van het eerder uitgebracht National Risk Assessment (NRA) document. In het rapport is er een samenvatting vermeld over de AML/CFT richtlijnen die Suriname in orde zou moeten hebben vanaf het bezoek van FATF in de periode van 28 februari – 11 maart 2022.

Naar verluidt heeft de regering al geruime tijd dit rapport in haar bezit, maar door de inhoud en de gevoelige informatie, is die nog steeds niet gedeeld met de samenleving. De redactie van De West heeft uit betrouwbare bron informatie verzameld en zal met betrekking tot deze aanbevelingen van FATF, een reeks artikelen hieromtrent uitbrengen in de komende dagen. Suriname heeft in oktober 2021 haar eerste NRA rapport gepresenteerd.

Hoewel het NRA rapport sinds maart 2021 in het bezit is van de regering, vernamen wij toentertijd uit betrouwbare bron, dat zij de informatie langer dan een half jaar geheim hield, ofschoon de analyse over een periode was, waar zij geen invloed op heeft gehad. Het NRA-rapport is een weergave van hoe “transparant”? Suriname is en wat de grootste risico’s zijn. Ook zijn er bijbehorende risico’s aan gekoppeld. Volgens de FATF heeft het NRA-rapport van Suriname niet voldoende de risico’s, uitdagingen, zwaktes getoetst onder de vastgestelde FATF methodiek.

De FATF is van mening, dat bepaalde non-profit organisaties, niet zijn meegenomen in het onderzoek van de NRA.

“De meeste financiële instellingen (FIs) begrijpen wel wat de risico’s er verplichtingen zijn ten opzichte van ML/TF en controleren dan hun klanten structureel. Ook rapporteren zij aan de bevoegde instanties, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU). Maar het overgrote deel van de “Designated Non-Financial Business and Professions” (DNFBP) en kleinere financiële instellingen heeft tijdens de toets niet doorstaan of het begrijpt niet wat het belang is van zijn ML/TF risico’s en verplichtingen. Hoewel de lokale banken wel hun taak begrijpen betreffende de ML/FT (witwassen en terrorisme financiering) risico’s, zijn de Cambio’s bijvoorbeeld een sector die weinig begrip toont voor deze risico’s. Dit was reeds eerder aangehaald in het NRA-rapport van 2021.

NRA- rapport

Meldingen van ongebruikelijke transacties moeten worden gedaan bij de FIU. Volgens de publieke versie van het NRA-rapport, heeft de FIU de meeste meldingen ontvangen van de banken, waarna wisselkantoren, geld overmakingskantoren en notarissen volgen. In het NRA- rapport werd toen al gesteld, dat bij de geldverzendkantoren en cambio’s dreigingen en risico’s kunnen spelen, omdat er vrijwel een constante in- en uitstroom van geldmiddelen is. De voornaamste dreiging is het ontvangen van gelden uit illegale activiteiten/handel, welke aan de geldverzendkantoren en cambio’s als tussenmedium worden aangeboden, voor overmaking of omwisseling. Er is ook vermeld in het NRA-rapport dat er onvoldoende onderzoek naar de herkomst is van deze gelden.

“Het effect van deze dreigingen, is dat het kan leiden tot reputatieschade, schending van vertrouwen in de organisatie, dreigingen om op een blacklist te komen ( van Suriname of internationaal), betrokkenheid bij illegale handelingen en strafvervolging en uitsluiting van de markt. De sectoren zijn onderhevig aan interne risico’s vanwege de geaardheid van hun bedrijfsvoering, namelijk het onbewust verhandelen van gelden vanuit het crimineel circuit, integriteit van personeel, risico’s van sancties en het slecht imago dat de zaak kan schaden en kan zorgen voor terugtrekking van bonafide cliënten”, aldus het NRA-rapport uit 2021.