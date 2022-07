Santokhi wil gevolgen van klimaatsverandering tegengaan

Chandrikapersad Santokhi, de nieuwe Caricom-voorzitter en president van Suriname zei afgelopen weekend bij de openingsceremonie van de 43ste Caricom staatshoofdenvergadering, dat hij samen met de regeringsleiders van de lidlanden brandende issues die de regio en de rest van de wereld betreffen, bespreekbaar zal maken. Santokhi stelde, dat ze samen tot duurzame oplossingen zullen komen. Een van de kwesties die zwaar zijn aandacht heeft, is klimaatsverandering.

Volgens Santokhi, zijn Suriname en Guyana landen die laaggelegen en kwetsbaar zijn voor klimaatsverandering. In dit kader moet er volgens Santokhi, een wereldwijde kwetsbaarheidsindex voor klimaatverandering gecreëerd worden. Tot nog toe ontbreekt er een kwetsbaarheidsindex voor klimaatverandering in het Caribisch gebied. ‘’Wij willen dit veranderd zien‘’, stelde Santokhi. Momenteel worden Guyana en Suriname bedreigd door klimaatsverandering. Haast alle eilanden in het Caribisch gebied, luiden al decennia de noodklok over de noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. ‘’Onze landen zijn kleine staten in ontwikkeling en laaggelegen kuststaten, die de klimaatsverandering als bedreiging ervaren. Het orkaanseizoen is net begonnen, met de onvoorspelbaarheid van het weer voor veel eilanden. Overmatige regenval in de kustgebieden van Suriname en Guyana, veroorzaakt massale overstromingen, ontheemding van duizenden mensen en vernietiging van eigendommen en levensonderhoud.‘’

Het is volgens Santokhi van belang, dat er meer partnerschappen gecreëerd worden, om de gevolgen van klimaatsverandering tegen te gaan.

‘’We moeten pleiten voor een klimaatkwetsbaarheidsindex op mondiaal niveau. Even belangrijk is toegang tot betaalbare klimaatfinanciën en ondersteuning voor onze mitigatie- en aanpassingsinspanningen ‘’, aldus Santokhi.

door Orsilia Dinge