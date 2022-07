RGD zal betalingsachterstand bij BGVS moeten inlopen

‘Betalingsachterstand oorzaak aan medicijnentekort’

Minister Amar Ramadhin, van Volksgezondheid heeft onlangs tegenover een lokaal medium verklaard, dat de Regionale Gezondheidsdienst(RGD) zal moeten bezuinigen om de betalingsachterstanden bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), in te kunnen lopen. Volgens Ramadhin is de achterstand in betalingen er één van de oorzaken van, dat er een tekort aan medicijnen bij bepaalde RGD hulpapotheken heerst.

Over een bepaalde periode heeft de RGD de BGVS niet betaald, waardoor het BGVS vervolgens de levering van medicamenten aan de RGD apotheken heeft stopgezet, waarna de voorziening naar de samenleving toe in gevaar is gekomen. Volgens Ramadhin worden er nu gesprekken gevoerd, om te komen tot een goede betalingsregeling. De BGVS was genoodzaakt te stoppen met de levering van bepaalde medicijnen. Toen Ramadhin het roer overnam in 2020 bij Volksgezondheid, is gebleken dat het BGVS een schuld heeft opgebouwd van USD 5 miljoen bij buitenlandse leveranciers. “Dit was te wijten aan een maatregel van de vorige regering.

In opdracht van mij, werden toen de RGD hulpapotheken in Paramaribo gesloten, omdat die van weinig nut waren”, aldus Ramadhin

Volgens Ramadhin moeten medicamenten die er zijn, aan gebieden geleverd worden, waar er geen apotheken zijn. “Wanneer we kijken naar Coronie is het merkwaardig, dat er geen particuliere apotheek in het district is, waar toch ongeveer 5000 mensen wonen. Daarom is het belangrijk dat de RGD apotheek Coronie volledig voorzien is. Het soortgelijke probleem aan medicamenten hebben wij ook te Moengo”,aldus Ramadhin. Intussen zijn er volgens de bewindsman gesprekken gevoerd met de PAHO, om als regio gezamenlijk medicamenten in te kopen, zodat er een standaard procedure is.