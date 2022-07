‘MoHaNa-maatregelen afgeschaft, voorzichtig blijven voor besmettingen’

Volgens de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, is het nog altijd raadzaam om voorzichtig te zijn met covid-19. Dit zei hij deze week tijdens de Raad van Ministersvergadering. ‘’Laat me aangeven dat de maatregelen dusdanig zijn veranderd, dat de mondkapplicht opgeheven is. Maar het is omgezet naar een dringend advies‘’, aldus Ramadhin. Ofschoon de MoHaNa-maatregelen volgens Ramadhin niet meer verplicht zijn, worden die toch aanbevolen.

‘’Je hebt uiteraard nog personen die zich onveilig voelen met de covid-situatie en hun mondkap nog steeds opzetten. Vandaar dat we ook respect hebben voor de keus van die mensen. Uiteraard zijn er ook mensen die meegaan met de versoepelingen. Het is wel dringend geadviseerd en uiteraard goed te weten dat Covid nog steeds een serieus probleem is, vooral in slecht geventileerde ruimten‘’, zegt Ramadhin. De bewindsman zegt, dat er nog steeds protocollen moeten zijn voor events in gesloten ruimtes. ‘’We willen zelfs verplicht stellen, dat burgers nog steeds in gesloten- of slecht geventileerde ruimtes hun mondkap op hebben.‘’

Voor de mensen die nog steeds een vrees hebben voor het virus, heeft de regering op advies van de PAHO en de WHO, maatregelen onder de noemer van ‘dringend advies’ geïntroduceerd. ‘’Totdat de WHO de pandemie officieel ten einde verklaart. Zolang de pandemie nog standhoudt, moeten we nog steeds voorzichtig zijn. Houdt u er rekening mee dat de pandemie nog steeds van kracht is‘’, benadrukte Ramadhin.