Staatsolie tekent een Memorandum of Understanding met Heritage Petroleum en Paria Fuel

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft vanmorgen een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de partners Heritage Petroleum Company Limited en Paria Fuel Trading Company Limited, beide uit Trinidad & Tobago. Het MoU werd getekend door de directeuren van de drie bedrijven, in bijzijn van de minister van Energie van Trinidad, Stuart Young.

Met het tekenen van het MoU, komen de partijen overeen om besprekingen aan te gaan met betrekking tot het identificeren van wederzijds voordelige partnerschapsmogelijkheden op drie gebieden, te weten: exploratie en productie, handel en marketing, en Environmental, Social & Governance (ESG), oftewel Milieu, Maatschappij & Governance. Beide bedrijven zijn staatsbedrijven van Trinidad & Tobago. Heritage Petroleum Company Limited (Heritage) is vanaf 1 december 2018 operationeel met een focus op exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van ruwe olie. De productie is +/- 40.000 barrels olie per dag, waarvan ongeveer 50% uit de offshore-productie afkomstig is, en het ander deel uit de onshore-productie en samenwerkingen met andere bedrijven.

Paria Fuel Trading Company Limited (Paria Fuel) is een dochteronderneming van Trinidad Petroleum Holdings en is verantwoordelijk voor invoer en lokale distributie van geraffineerde brandstof en verkoop van aardolieproducten. Ongeveer 45.000 barrels aan brandstofproducten worden per dag verhandeld in Trinidad en de regio. De komende maanden zullen de mogelijkheden van de hierboven genoemde gebieden verder worden onderzocht en ontwikkeld. De ondertekening van het MoU luidt de start in van de samenwerking tussen de respectieve staatsenergiebedrijven en het bouwen van sterkere relaties tussen de energiesectoren van Suriname en Trinidad en Tobago.