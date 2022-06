Afsluiting wegen in verband met Oil and Gas Summit en Caricom meeting

Het Korps Politie Suriname maakt hierbij bekend dat in verband met de te houden Oil and Gas Summit en Caricom meeting op maandag 27 juni de onderstaande wegen en of kruisingen in het Uitgangscentrum vanaf 06.00 uur v.m. tot en met dinsdag 28 juni tot 00.00 uur zullen worden afgesloten, te weten:

⦁ Henck Arronstraat – Grote Combéweg

⦁ Abrahamcrijssenstraat (geen rijverkeer voor langs het Presidentieel Paleis)

⦁ Sommelsdijckstraat – Kleinewaterstraat (geen verkeer richting Waterkant via de Kleinewaterstraat en de Kleine Dwarsstraat

⦁ Leemsteeg.

Op de weggebruikers en al het personeel van de omliggende kantoren wordt het beroep gedaan met het bovenstaande rekening te houden en de bevelen en aanwijzingen van de politie ter plekke stipt op te volgen.

Paramaribo, 25 juni 2022

Public Relations KPS