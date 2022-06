Stakeholdersworkshop om draagvlak te creëren voor wet Kinderombudspersoon Suriname

Een onafhankelijke en onpartijdige Kinderombudspersoon zal het stelsel van rechtsbescherming van het kind in Suriname moeten verruimen. In de praktijk blijkt een grote behoefte hieraan te bestaan. Om draagvlak hiervoor te creëren en initiële discussies op gang te brengen en de conceptwet onder de loep te nemen, heeft op vrijdag 24 juni 2022 een stakeholdersworkshop plaatsgevonden in het IGSR-gebouw van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Malinie Kaersenhout, voorzitter van het Kinderombudsinstituut Suriname (KOS) heeft benadrukt, dat er een noodzaak is aan een Kinderombudspersoon die meteen ook de rol moet vervullen om kinderen en hun ouders bij de hand te nemen.

“Wanneer kinderen en jeugdigen in problemen verkeren, moet je ze aan de hand nemen en stapje voor stapje terugbrengen naar een positie van zelfraadzaamheid”, aldus Kaersenhout. De voorzitter benadrukt verder dat ondanks de belangen van kinderen verankerd zijn in artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, de belangen in het dagelijks leven niet altijd vooropgesteld worden. Zij zegt verder dat de workshop mede dankzij het ministerie van Justitie en Politie en Unicef is gehouden. De Kinderombudspersoon zal een onafhankelijk en onpartijdig orgaan zijn dat verantwoording verschuldigd zal zijn aan de Nationale Assemblee. Dit orgaan zal erop toezien, dat de rechten van het kind daadwerkelijk worden geëerbiedigd en gewaarborgd door bestuursorganen en privaatrechtelijke organisaties.

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 17 november 2021 een werkgroep geïnstalleerd die zich buigt over de randvoorwaarden en uitvoering van het KOS. De werkgroep is onder andere belast met het finaliseren van wetgeving en andere de documentatie rakende kind- en jeugdzorg. Het KOS is ingesteld om de rechten van de kinderen te waarborgen, voornamelijk conform het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de nationale wetgeving. Volgens artikel 4 van het Kinderrechten-verdrag dient er een instelling te komen die kinderrechten moet waarborgen. Suriname heeft het Kinderrechtenverdrag op 26 januari 1990 getekend en op 1 maart 1993 geratificeerd.