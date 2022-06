SLM loopt USD 5.2 miljoen mis door misbruik IPB-tickets

Onverklaarbare transacties geconstateerd, braadpan van USD 16.000 aangeschaft

Er zijn in de afgelopen periode enorm veel redflags geconstateerd in de bedrijfsvoering van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Dit werd de afgelopen week bevestigd door minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme in DNA. “Het inkoopbeleid van de SLM is onderzocht door de huidige directie, en er werd ontdekt, dat door bedrijf “essentiële” zaken werden ingekocht tegen hogere gangbare prijzen. Er werd software aangeschaft door de voorgaande leiding bij een bedrijf, waar een commissaris persoonlijke belangen had. Deze aanschaf zou de toets van belangenverstrengeling niet doorstaan, zoals de toepassing van een financieel systeem, omdat die commissaris zijn bedrijf, de licentiehouder is. De directie heeft verder gerapporteerd, dat zij bij de interne controle is gestuit op verschillende zaken die zich hebben voorgedaan, waarvan enkele voorbeelden een garage complex die gewaardeerd werd op USD 350.000, bestrating van het terrein op het hoofdkantoor begroot op USD 2.2 miljoen en een onverklaarbare lease van voertuigen in het buitenland”, aldus Jubithana.

Ook haalde de minister aan, dat er een braadpan werd aanschaft voor een bedrag van USD 16.000,- terwijl die niet meer dan USD 1300,- zou moeten kosten inclusief de verschepingskosten. Dit zijn enkele voorbeelden hoe de SLM werd uitgehold.

“Het ongebreideld aannemen van personeel, zonder gedegen onderbouwing welke enorme financiële verplichtingen met zich meebracht gedurende de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld, tussen 2011 en 2020 zijn er 250 personeelsleden in dienst genomen”, aldus de bewindsman. Met betrekking tot de status van misbruik van bedrijfsmiddelen en privileges stelde de minister, dat er geconstateerd is, dat de “Indien Plaats Beschikbaar” (IPB) regeling bestemd voor medewerkers en hun familie geheel is uitgemolken. “Gebleken is dat in de afgelopen 15 jaar bijkans 30% van alle gebruikte IPB-tickets oneigenlijk waren en in geld uitgedrukt, komt dit op ruim USD5.2 miljoen. Dit is inmiddels stop gezet”, aldus Jubithana.