Römer College in kortgeding tegen Volksgezondheid

Hoewel het Römer College voldoet aan de eisen van Standaarden voor Verpleegkundig Onderwijs, kreeg deze instelling geen toestemming van het ministerie van Volksgezondheid om een opleiding tot Ziekenverzorging op te starten. Het ministerie zegt in een brief aan het college dat vanwege bijzondere omstandigheden geen toestemming verleend kan worden. Er wordt wel toestemming verleend voor de opleiding tot Verpleegassistent. Het ministerie zal na evaluatie van de opleiding tot verpleegassistent de start voor de opleiding tot ziekenverzorging in overweging nemen. Het bestuur van het college is niet eens met dit besluit en heeft een kortgeding tegen de staat aangespannen. Ronald Groenhart, voorzitter van het bestuur, zegt in gesprek met De West dat juist voor de opleiding met de meeste inschrijvingen geen toestemming is verleend. Het bestuur heeft veel geld uitgegeven om de opleidingen voor te bereiden en de locatie op te knappen. De colleges zouden op het complex van Huize Albertine verzorgd worden. Het bestuur heeft uit eigen middelen de locatie aangepast en de praktijklokalen in orde gemaakt. “We hebben duizenden SRD’s besteed om de locatie aan te passen. Nu worden we ook beschuldigd van oplichting”, sprak Groenhart. Het bestuur zal in de komende dagen gesprekken voeren met de studenten. Groenhart is van mening dat de voorbereidingen om de opleiding te starten zijn voortgezet, omdat de toezegging reeds was gedaan voordat het besluit van de regering op papier was gezet. “Het was vooraf beloofd anders hadden wij de stap niet genomen”, zei Groenhart.

Hij haalde voorts aan dat het curricula voor beide opleidingen door de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) zijn goedgekeurd.

Volgens Groenhart heeft het bestuur in het bijzijn van de inspectie ook een presentatie voor minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid gehouden. Groenhart zei dat de minister zelf zou hebben gezegd dat hij geen reden ziet om geen toestemming te verlenen. Dit was voor het bestuur reden genoeg om verder te gaan met de voorbereidingen. Tot zijn grote verbazing vernam het enkele weken na de presentatie dat er geen toestemming wordt verleend voor de opleiding tot ziekenverzorging. Groenhart deelde mee dat het bestuur wel te horen kreeg dat met name Covab en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) bezwaar hadden.

Het is de redactie niet gelukt minister Ramadhin te spreken over deze situatie. De redactie verneemt uit betrouwbare bronnen binnen het ministerie dat het niet verlenen van toestemming te maken heeft met het niet in place hebben van een aantal randvoorwaarden om de opleiding succesvol af te ronden. Eén van de belangrijkste randvoorwaarden betreft de stageplekken. De overheid kon geen toestemming geven als deze belangrijke voorwaarde niet aanwezig is. Volgens de bron worstelen ook andere instellingen die opleidingen verzorgen met deze uitdaging.

door Priscilla Kia