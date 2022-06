Uitvoering Public Sector Reform door overschot ambtenaren

Werken aan efficient overheidsapparaat

Minister Bronto Somohardjo, van Binnenlandse Zaken (Biza) vindt, dat het niet raadzaam is, jongeren aan te moedigen, in overheid dienst te treden. Dit verklaarde hij op de dag voor de openbare dienstverlening. Somohardjo zei dat er een overschot is aan ambtenaren, daarom is het ministerie bezig met het uitvoeren van een Public Sector Reform, om vervolgens bepaalde ambtenaren aan te moedigen, de dienst vrijwillig te verlaten.

“Er zijn plaatsingsmogelijkheden in de particuliere sector, en we zullen zoveel mogelijk de ambtenaren die de dienst zullen verlaten, aanmoedigen te solliciteren naar de particluliere sector. Daar valt ook heel veel te leren. De sector die nu ook veel werkgelegenheid biedt, is de particuliere sector”, aldus Somohardjo. In verband met de dag van de openbare dienstverlening van ambtenaren, bracht een vertegenwoordiging van de Wereld Bank een werkbezoek aan het ministerie van Biza. Somohardjo zei dat dit werkbezoek betrekking heeft op de Public Sector Reform. De voornemens van deze regering zijn het overheidsapparaat efficiënter te maken, maar ook de mensen in het ambtenarenbestand, meer kennis te laten opdoen.

“Toentertijd had de IDB een rapport uitgegeven, dat wanneer je een efficiënt overheidsapparaat hebt, je bruto nationaal product, tweemaal kan verdubbelen in 22 jaar, maar bij een slecht overheidsapparaat duurt dat “220” jaar. Wij streven hierdoor naar efficiëntie , en de Wereld Bank assis-teert ons daarmee”, aldus Somohardjo