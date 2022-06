Reeds bestaande virussen komen agressiever terug na versoepeling covid-beperkingen

Wereldwijd hebben gezondheidsautoriteiten thans aangegeven dat in vergelijking met een jaar of twee geleden de Covid-19-pandemie in grote delen van de wereld is afgenomen. Preventiemaatregelen zijn hierdoor in verschillende landen opgeheven, aangezien mensen graag terug wilden naar het leven voor de lockdown. Terwijl de anti-covid-maatregelen teruggedraaid werden, is een reeks van virussen ontstaan, die zich op nieuwe en eigenaardige manieren manifesteren. Nu de door de pandemie toegepaste beperkingen zijn versoepeld en de gebruikelijke gewoonten zijn hervat, hebben virussen die minder aandacht kregen, een vruchtbare voedingsbodem gevonden.

Medische deskundigen in de Verenigde Staten hebben verklaard dat er gevallen van wintergriepseizoenen zijn geconstateerd, nadat de Covid-beperkingen werden teruggedraaid. “We hebben nog nooit een griepseizoen in de VS gezien. Covid heeft daar duidelijk een heel grote impact op gehad. Nu mensen geen masker meer gebruiken, gaan er plaatsen open, we zien dat virussen zich op een heel vreemde manier gedragen die ze voorheen niet lieten zien,” aldus Dr. Scott Roberts, associate medisch directeur voor infectiepreventie.

Daarenboven hebben we volgens Roberts nu ook te maken met een recente uitbraak van apenpokken, waarbij er 1.000 bevestigde en vermoedelijke gevallen in 29 niet-endemische landen, zijn geregistreerd. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verklaarden afgelopen week dat ten minste twee genetisch verschillende varianten van apenpokken, nu in de VS circuleren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) merkte eerder de vorige week op dat het virus, waarvan de symptomen koorts en huidlaesies omvatten, mogelijk al ‘maanden of mogelijk een paar jaar’ onopgemerkt is gebleven in de samenleving. Het is nog niet duidelijk, of het pokkenachtige virus is gemuteerd, hoewel gezondheidsexperts hebben gemeld, dat het zich op nieuwe en atypische manieren gedraagt. “De twee soorten geven waarschijnlijk aan, dat dit al langer aan de gang is dan we eerst dachten. We bevinden ons nu in een zorgwekkende tijd”, aldus Roberts.

CDC hebben ook hun bezorgdheid geuit over het feit dat lockdowns ertoe hebben geleid, dat veel kinderen vaccinaties hebben gemist, waardoor het risico op andere ziekten, die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, zoals mazelen en kinkhoest, groter wordt. “Tijdens de Covid-pandemie was toegang tot eerstelijnszorg, inclusief vaccinaties voor kinderen, voor velen niet beschikbaar”, vertelde Jennifer Horney, hoogleraar epidemiologie. “Om toename van deze ziekten te voorkomen, zijn inhaalvaccinaties wereldwijd nodig”, aldus Horney.