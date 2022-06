Jones: ‘Jogi ook bezig met grondaanvragen in Nickerie’

Volgens NDP-parlementariër, Ebu Jones, is zijn collega parlementariër Mahinder Jogi ook bezig met grondaanvragen in Nickerie. Hij zegt hieromtrent harde bewijzen te hebben. Jones zegt in gesprek met een lokaal medium, niet te snappen dat Jogi al in het bezit is van honderden hectaren grond in Sarramacca en dan nog op zoek is naar meer grond in Paramaribo Noord, en wel het Sabaku project. “En dan om nog meer bewijs onder ogen te krijgen, dat hij ook in Nickerie grond wilt. Wanneer komt die kleine man dan aan bod? Ben je daarvoor parlementariër?”, aldus Jones.

Volgens Jones zou hij noch een naaste familie een millimeter aan grond van de overheid hebben ontvangen, zoals beweerd wordt. Dit naar aanleiding van een lijst waaruit zou blijken dat ene Jones in aanmerking zou zijn gekomen voor grond op het veel besproken Sabaku project. “Ik heb nergens een millimeter grond van de overheid gehad. Ook mijn familie niet. Alles dat ik op mijn naam heb ik hard voor gewerkt en zelf gekocht. Niet dat ik er geen recht op heb, maar ik ben in staat het te kopen en daar moet het besef komen”, aldus Jones.

Jones zegt het jammer te vinden dat parlementariërs die het zouden en moeten beseffen zich schuldig maken aan deze handeling. “Niet omdat je in een bevoorrechte positie zit, moet je er misbruik van maken. En ook al is het een NDP-parlementariër, wijs ik het resoluut af”, aldus Jones.