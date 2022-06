VES-voorzitter vreest voor ernstige gevolgen import op economie

Voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Steven Debipersad, heeft in gesprek met een lokaal medium verteld zich zorgen te maken over het feit dat de inflatie ook voor het komend jaar gelijk zal blijven of zelfs verder zal stijgen. Volgens de econoom is dit het gevolg van het beleid dat gevoerd wordt, maar spelen ook de ontwikkelingen in de rest van de wereld een belangrijke c.q. negatieve rol. De-bipersad verklaart dat Suriname een importland is en dat dit zal doorwerken in de prijzen in de winkels.

“We merken nu al wat het gevolg is van de oorlog in Oekraïne. De basisproducten zijn uit dit land afkomstig. Verder merken we de schaarste, als we bijvoorbeeld kijken naar spijsolie”, aldus de econoom. Volgens Debipersad kan deze inflatie slechts weggewerkt worden als Suriname zelf gaat produceren.

Echter merkt hij dat de regering tot op heden geen concreet beleid heeft met betrekking tot de economische groei. Ook de ondersteuning naar de groep die de zwaarste klappen ontvangt, laat volgens Debipersad te wensen over. Onderzoek heeft volgens de econoom uitgewezen, dat de inflatiecijfers in Suriname hoger zijn dan de overige landen in de regio. Volgens de voorzitter is dit zeker geen mooi beeld, vooral wanneer je als land zaken moet gaan doen.