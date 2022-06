Marktwaarde Guyana’s oliefonds bijna driekwart miljard USD

De marktwaarde van Guyana’s oliefonds is bijna driekwart miljard dollar. Volgens het eerste kwartaalrapport van de Guyana Centrale Bank in 2022 voor het Natural Resource Fund (NRF), bedroeg de marktwaarde van het fonds op 31 maart 2022 GYD 150,08 miljard (USD 719,81 miljoen), een stijging van 18,46% (GYD 23,38 miljard/USD112,17 miljoen) van het vorige kwartaal.

De instroom op de rekening bedroeg GYD 23,35 miljard (USD 112,02 miljoen). Van dit bedrag bedroeg de winstolie in totaal GYD 20 miljard (USD 95,93 miljoen), terwijl royalty’s GYD 3,35 miljard (US $ 16,09 miljoen) bedroegen. Deze fondsen werden gestort op de Natural Resource Fund Account van de Federal Reserve Bank van New York.

Sinds de oprichting en tot het einde van het eerste kwartaal, zei de Centrale Bank dat het Fonds GYD 133,13 miljard (USD 638,52 miljoen) heeft ontvangen van 10 liften van winstolie en GYD 16,88 miljard (USD 81,01 miljoen) van royalty’s. In maart 2022 verhoogde de Federal Reserve haar doelbereik voor de federal funds rate van 0% – 0,25% naar 0,25% – 0,5%. Als gevolg hiervan werd de rente op girale deposito’s verhoogd en kon het Fonds hogere rente-inkomsten verdienen op zijn girale deposito’s.

Ten slotte boekte het Fonds dit kwartaal een winst van GYD 31,57 miljoen (USD 151.412,05), uitsluitend dankzij rente die op deposito’s werd verdiend, vergeleken met GYD 13,72 miljoen (US$ 65.823,49) in het voorgaande kwartaal. Dit resulteerde in een rendement van 0,021% voor het kwartaal vergeleken met 0,012% in het voorgaande kwartaal. Het fonds behaalde sinds de oprichting ook een jaarlijks rendement van 0,03%.

De waarde van het Fonds zal tegen het einde van het tweede kwartaal veel sterker stijgen. In dit kwartaal kondigde de minister van Financiën, Dr. Ashni Singh, aan dat Guyana de allereerste opname van het fonds heeft gedaan: 200 miljoen dollar van de 607 miljoen dollar die in februari door het parlement was goedgekeurd om de begroting van Guyana voor het fiscale jaar 2022 te ondersteunen. Maar nu het Liza Phase Two-project in volle gang is, zullen er honderden miljoenen meer naar het Fonds vloeien, samen met de inkomsten van Liza Phase One.

Het Natural Resource Fund werd gevormd door de inwerkingtreding van de Natural Resource Fund Act 2019, die op 3 januari 2019 in de Nationale Vergadering werd aangenomen en op 23 januari 2019 door de president werd goedgekeurd. Deze wet werd vervolgens vervangen door het Natural Resource Fund.

Wet 2021 die op 29 december 2021 in de Nationale Assemblee is aangenomen en op 30 december 2021 door de president is goedgekeurd. De wet geeft de Bank of Guyana de verantwoordelijkheid voor het operationele beheer van het Fonds. President Mohamed Irfaan Ali benoemde in maart een raad van bestuur om het fonds te beheren.