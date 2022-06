IMF: ‘Bitcoin is een instabiel betaalmiddel’

El Salvador heeft Bitcoin als officieel betaalmiddel

El Salvador werd negen maanden geleden het eerste land ter wereld, dat officieel Bitcoin intoduceerde, waardoor het gebruik van cryptocurrency in alle transacties werd gelegaliseerd, net zoals de Amerikaanse dollar. Op 7 september 2021 stak de regering van El Salvador miljoenen dollars in Cryptocurrencies (waarde in de vorm van een bedrag in cryptovaluta) met name de Bitcoin en het tot wettig betaalmiddel maakte. Burgers in Salvador werden hiermee aangemoedigd Bitcoin te gebruiken voor hun dagelijkse transacties. Het besluit van president Nayib Bukele om de cryptocurrency tot wettig betaalmiddel te maken, betekende dat het eigenlijk nu door alle bedrijven moet worden geaccepteerd. In de rest van de wereld, kan Bitcoin worden gebruikt voor online aankopen, maar behalve in een klein aantal trendy cafés of eenmalige projecten, is het niet mogelijk het in de winkelstraat te gebruiken.

Vorige week halveerden de Bitcoin-waarden zich ook in El Salvador, nadat de investering van meer dan USD 100 miljoen die de regering de afgelopen maanden had aangekondigd, meer dan 50% in waarde daalde. De aankoop van bijvoorbeeld 420 munten in oktober voor meer dan USD 59.000 per stuk met een totale waarde van bijna USD 25 miljoen was nu ineens maar USD 9,5 miljoen waard. De laatste cryptocurrency-crash heeft geleid tot meer vragen over het beleid, voornamelijk het gebruik van bijna USD 100 miljoen aan openbare middelen om Bitcoin te kopen. Het Bitcoin faillissement treft beleggers wereldwijd, waaronder ook de regering van El Salvador. De 2.300 Bitcoins van het land zijn nu maar de helft waard van wat de regeringA ervoor heeft betaald.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft er bij de regering van El Salvador op aangedrongen, de beslissing van Bitcoin als wettig betaalmiddel te maken terug te draaien, met het argument dat Bitcoin te onstabiel is. Ook Tatiana Marroquin, een econoom maakt zich steeds meer zorgen voor wat betreft Bitcoin, als wettig betaalmiddel. Marroquin is van mening dat de overheid niet genoeg geld heeft om haar kwetsbare bevolking te ondersteunen, dus ze moet geen risico’s nemen met Bitcoin. “Er is daarenboven geen transparantie. We weten niet precies wanneer en met welk geld de overheid Bitcoins heeft gekocht”, aldus Marroquin. Bukele stelde in een verklaring echter niet angstig te zijn over de daling van de Bitcoin-markt. “Als je hebt geïnvesteerd in Bitcoin, is je investering veilig en zal de waarde ervan enorm groeien na de bearmarkt. Geduld is de sleutel”, aldus Bukele.

Gesubsidieerde portemonnee

De regering van El Salvardor stelde echter geen plannen te hebben bedrijven te dwingen, Bitcoin te accepteren, hoewel ze volgens de Bitcoin-wet van het land, dat wel zouden moeten. “Contant geld is hier nog steeds erg belangrijk. Meer dan de helft van de Salvadoranen is niet in het bezit van een bankrekening.” Om dit probleem op te lossen, heeft Bukele USD 200 miljoen aan publiek geld gestort in een gesubsidieerde Bitcoin-portemonnee-app, genaamd Chivo, om haar burgers van een digitale portemonnee te voorzien. Iedereen die de Chivo-app downloadt kan volgens Bukele USD 30 in Bitcoin voor aanmelding ontvangen, wat bewijst waarom het vier miljoen keer is gedownload, in een land van 6,5 miljoen bewoners.

Echter wordt de Chivo-app door velen niet voor Bitcoin gebruikt, maar voor transacties in dollars, omdat er geen commissie of overschrijvingskosten zijn voor bijvoorbeeld buitenlandse transacties.