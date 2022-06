Verstrekker postpakket met drugs ingesloten

Michel C. (46) is in de avond van donderdag 16 juni door leden van de afdeling Narcotica Brigade op zijn woonadres aan de Nieuwe Grondweg opgespoord en aangehouden.

Michel kwam in beeld nadat de douanerecherche op vrijdag 29 april Soeradj B. (39) heeft aangehouden.

Soeradj bood op die dag bij een postbedrijf te Paramaribo een doos ter verzending naar het buitenland aan. Tijdens controle van de douane, werd in de doos 490 gram cocaïne aangetroffen.

Samen met de drugs werd Soeradj overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Bij een ingesteld onderzoek door de rechercheurs werd geconstateerd dat Michel de verstrekker van de doos is geweest. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.