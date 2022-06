Petrobras verhoogt brandstofprijzen opnieuw

*Vrachtwagenchauffeurs geven Bolsonaro de schuld

De Braziliaanse oliemaatschappij Petro-bras, heeft gisteren wederom zijn brandstofprijzen aangepast.

De gemiddelde verkoopprijs van benzine van Petrobras aan distributeurs is van Real 3,86 naar 4,06 per liter gestegen, een aanpassing van 5,18%. Voor diesel is de gemiddelde verkoopprijs van Petrobras aan distributeurs gestegen van Real 4,91 naar Real 5,61 per liter, een stijging van 14,25%. “Gezien de verplichte vermenging van 73% benzine A en 27% watervrije ethanol voor de samenstelling van deze brandstof die bij benzinestations wordt verkocht, zal het aandeel van Petrobras in de consumentenprijs stijgen van gemiddeld Real 2,81 tot R$ 2,96 voor elke verkochte liter aan de pomp. Een verschil van Real 0,15 per liter”, aldus Petrobas. In een verklaring bena-drukte het staatsbedrijf, dat benzine al 99 dagen niet is aangepast. Voor Diesel zei Petrobras, dat de laatste aanpassing 39 dagen geleden heeft plaatsgevonden. “Gezien het verplichte mengsel van 90% diesel A en 10% biodiesel voor de samenstelling van de brandstof die bij de tankstations wordt verkocht, zal het aandeel van Petrobras in de consumentenprijs stijgen van gemiddeld Real 4,42 naar 5,05 voor elke liter verkocht aan de pomp. Een variatie van Real 0,63 per liter”, aldus Petrobas

Na de aankondiging van de nieuwe prijsstijging van Diesel, gaven vertegenwoordigers van vrachtwagenchauffeurs opnieuw de schuld hiervoor aan de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Maar volgens Bolsonaro is de federale overheid als aandeelhouder tegen elke verhoging van brandstoffen.