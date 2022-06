TotalEnergies gaat nieuwe Surinaamse-put boren met Maersk

TotalEnergies E&P Suriname, exploitant van Block 58, heeft de Maersk Valiant veiliggesteld om in het derde kwartaal van dit jaar nog een put voor de kust van Suriname te boren. De booroperator zei dat TotalEnergies een beschikbare optie uitoefende, in een deal die het heeft met Maersk, om het boren van de extra put toe te voegen voor ongeveer USD24,3 miljoen. De uitbreiding omvat geïntegreerde diensten en een vergoeding voor het gebruik van gestuurde drukboren. “De contractverlenging heeft een geschatte duur van 100 dagen, waarbij de werkzaamheden naar verwachting in augustus/september 2022 zullen beginnen als directe voortzetting van de huidige werkomvang van het tuig.” Maersk zei dat de one-well-optie op het contract blijft staan.

Tot dusver hebben de blok 58-partners – TotalEnergies (50%) en Apache Corp (50%) – vijf ontdekkingen gedaan bij de bronnen van Maka Central, Kwaskwasi, Sapakara West, Keskesi en Krabdagu. De Amerikaanse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, had in 2020 gezegd dat de modellering van blok 58 in Suriname laat zien dat het een potentiële 6,5 miljard vaten olie-equivalente hulpbronnen bevat die in zeven fasen kunnen worden ontwikkeld. Twee van de vijf ontdekkingen werden gedaan na het modelleren van Morgan Stanley.

Apache was aanvankelijk de exploitant van het blok, maar in januari vorig jaar werd bekend dat het exploitantschap werd overgedragen aan TotalEnergies. Blok 58 maakt zich op om het offshore kroonjuweel van Suriname te worden. Suriname streeft ernaar een weerspiegeling te zijn van de vele ontdekkingen die voor de kust van Guyana zijn gedaan in het Stabroek-blok, geprezen als de grootste olie- en gasvondst in twee decennia.