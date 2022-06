Ramdin: ‘Geen enkel land kan op zichzelf een economie opbouwen’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft vanochtend in verband met de deelname van president Chandrikapersad Santokhi, aan de Summit of the Americas, een persconferentie gehouden. BIBIS-minister Albert Ramdin, gaf een uiteenzetting van het buitenlands beleid.

Volgens de minister dient Suriname zijn buitenlandse relaties te versterken. ‘’De ambassades in diverse landen zijn belangrijk om bilaterale samenwerkingen te kunnen aangaan’’, aldus de minister. Suriname is momenteel een van de weinige Caraïbische landen met een ambassade in Marokko. ‘’De bilaterale samenwerking is belangrijk, aangezien Marokko een groeiende economie is. Marokko biedt ook enorme mogelijkheden op het gebied van energie, maar ook betrekking tot de investeringen in de agrarische sector.‘’

Het ministerie van BIBIS zal volgens Ramdin, ‘’deuren voor Suriname openen, zodat het doen van zaken in het buitenland gefaciliteerd kan worden’’. Om het buitenlandbeleid te verbeteren, is volgens hem, ‘’een stukje strategie nodig’’. Het is zegt Ramdin, ook tijd dat het belang van een goed buitenlands beleid, begrepen wordt. ‘’Anno 2022 kan geen enkel land op zichzelf een economie opbouwen, die welvaart en welzijn zou kunnen verschaffen aan de bevolking. Je moet daarom relaties hebben en ook samenwerkingen aangaan. En dat doe je op een manier die in het belang is van het land”, aldus Ramdin. De minister stelt, dat Suriname zich niet van de wereld kan isoleren. ‘’Zichzelf van de wereld isoleren betekent, dat je tegen het belang van het volk ingaat, want het zal geen vooruitgang faciliteren, maar juist achteruitgang. Een land wederom opbouwen begint met goede bilaterale relaties en samenwerking’’, zegt Ramdin.

-door Orsilia Dinge-