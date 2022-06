Niertransplantaties AZP succesvol verlopen

‘Continuïteit van dit soort operaties gegarandeerd’

Een team bestaande uit specialisten van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) en van het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft onlangs vijf niertransplantaties uitgevoerd in het AZP. Het team hield gisteren in het Auditorium van het AZP, een persconferentie en deelde mee, dat de operaties succesvol zijn verricht. Claudia Marica-Redan, algemeen directeur van het AZP, zei dat nu de patiënten een donornier hebben gekregen, hun kwaliteit van leven beter zal zijn. Alle vijf patiënten hebben een nier van een levende donor gekregen en mogen dit weekend naar huis. De donoren zijn al ontslagen uit het ziekenhuis. Marica-Redan zei dat de nazorg voor de groep gegarandeerd is. ‘’Er zijn concrete afspraken met de regering, c.q. het ministerie van Volksgezondheid, gemaakt’’, aldus Marica-Redan.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gaf aan dat het niet bij deze ene missie zal blijven. De tweede missie zal in november van dit jaar plaatsvinden. Zowel de minister als Marica-Redan, zijn trots dat de missie succesvol is verlopen. ‘’We willen natuurlijk eenieder dank zeggen dat de missie geslaagd is‘’, aldus Ramadhin. Volgens de minister is het AZP faciliterend geweest bij het uitvoeren van deze missie. Het team dat de operaties heeft verricht, zou aanvankelijk bestaan uit tien Nederlandse specialisten, doch uiteindelijk zijn er maar vier naar Suriname afgereisd. Het Nederlandse team werd bijgestaan door Surinaamse specialisten.

De kosten voor een niertransplantatie zijn aldus Marica-Redan, ‘’enorm hoog’’. ‘’De operatiekosten liggen tussen de 18.000 en 20.000 US-dollar. Dit bedrag is inclusief de nazorg, namelijk een jaar aan medicamenten.’’ Een nier van een levende donor gaat ongeveer twintig jaar mee, een nier van een overleden persoon tien jaar. De kosten van een niertransplantatie zijn hoog, maar uiteindelijk is een transplantatie goedkoper dan dialyseren.