Guyana heft covid-testvereisten op voor internationale reizen

Guyana heft de Covid-19-testvereisten voor internationale reizen met ingang van zaterdag 18 juni op. Dit maakte het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekend. Reizigers van 12 jaar en ouder moeten nog steeds volledig (2 doses) zijn gevaccineerd tegen Covid-19 om Guyana binnen te komen.

Verenigde Staten

Het reisadvies voor de Verenigde Staten van Amerika is vorige week ook aangepast. Sinds 12 juni 2022 is het niet meer nodig een negatief testresultaat of herstelbewijs voor vertrek te tonen, wel moeten reizigers volledig (2 doses) gevaccineerd zijn tegen Covid-19.