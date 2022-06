Drugs aangetroffen in woning dode man Afobakaweg

Bij de toegangsweg tot het Suriname Motorsport Park (SMP) aan de Afobaka-weg in Brokopondo, hebben leden van het Korps Politie Suriname (KPS), gistermorgen omstreeks 08.00u het lijk van een man en een uitgebrand voertuig aangetroffen. Het ontzielde lichaam van de man is door de opsporingsambtenaren ongeveer 200 meter verwijderd van het voertuig, een wit gelakte Toyota Ractis, aangetroffen. Het uitgebrande voertuig stond op naam van de overledene, de 65-jarige Hansradj L., die in Domburg woonde. Leden van het KPS gingen naar de woning van het slachtoffer en troffen er een hoeveelheid drugs aan. Wij vernemen dat gaat om ruim 40 kilo. De politie heeft de drugs in beslag genomen. Het hoofd van de PR-afdeling van het KPS, Milton Bisschop, zei gisterochtend tegenover de media, dat een misdrijf niet wordt uitgesloten. De justitiƫle autoriteiten geven aan, het vermoeden te hebben dat het slachtoffer om het leven is gebracht daar er sporen van geweld op het lichaam zijn aangetroffen.