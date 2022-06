Guyana geeft criminelen geen kans naar Suriname te vluchten

Justitiële autoriteiten in Guyana meldden deze week, streng te zullen optreden tegen criminelen die naar Suriname vluchten. Volgens de Guyanese autoriteiten is het de laatste tijd regelmatig voorgekomen dat criminelen hun toevlucht zoeken in buurlanden – voornamelijk Suriname – nadat zij een strafbaar feit hebben gepleegd.

Om de criminaliteit tegen te gaan, werkt de Guyana Police Force samen met de burgerij. Regionaal commandant Boodnarine Persaud, zei deze week in het tv-programma ‘Police & You’, dat onder andere dankzij deze samenwerking, er een daling van 40 procent in het aantal ernstige misdrijven is geregistreerd. Persaud: ‘’We hebben een aanzienlijke vermindering van de criminaliteit in onze regio gezien.

Ernstige misdaad zoals moord, beroving, verkrachting, inbraak en diefstal, zijn teruggevallen.‘’

Wel merkte hij op, dat er tussen januari en februari 2022, een lichte toename is geweest van gewapende overvallen. ‘’Daarna is het in de regio rustig geweest, met uitzondering van verschillende bargevechten’’, aldus Persaud. ‘’De regio staat klaar om criminelen te pakken die mogelijk naar buurland Suriname willen vluchten. We hebben een goed netwerksysteem, dus als personen een misdrijf hebben gepleegd en op de vlucht zijn, zijn er twee gebieden waar ze naartoe gaan, namelijk Parika en Springlands. Degenen bij Parika zullen proberen te ontkomen naar Venezuela‘’, aldus Persaud.