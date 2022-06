ExxonMobil verdient 75 % investering terug uit verkochte olie

Aan het einde van 2021 bedroegen de activa van ExxonMobil Guyana in totaal USD 1,3 biljoen, een stijging van 30 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, wat volgens het bedrijf voornamelijk het gevolg is van substantiële instrumentele investeringen in het Stabroek-blok. Door de jaren heen zijn er aanzienlijke bedragen geïnvesteerd door onder andere Exxon in het Stabroek-blok, dat neerkomt op exploratie- en ontwikkelingskosten voor grote projecten, waarvan er twee al in productie zijn en nog twee in aanbouw. De komende jaren zijn er nog verschillende projecten gepland die naar verwachting de totale productie van Guyana boven 1 miljoen vaten olie per dag zullen brengen.

In een gesprek met verslaggevers op woensdag, verzekerde het bedrijf dat Guyana op geen enkele manier aansprakelijk is voor deze aanzienlijke investeringen en het bedrijf in wezen geen cent verschuldigd is. “Nu is er geen verantwoordelijkheid voor Guyana, de regering van Guyana voor onze investeringen”, zei Vicepresident en Business Service Manager, Phillip Rietema. “De investeringen worden gedaan door onze investeerders in de projecten, en het zijn de projecten zelf die de investering moeten terugbetalen.” Volgens de Production Sharing Agreement die het bedrijf heeft met Guyana, worden de kosten terugverdiend tot een plafond van 75 procent van de geproduceerde en verkochte olie.

“Als om wat voor reden dan ook – en we denken dat dit onwaarschijnlijk is – maar als de projecten om de een of andere reden niet worden terugbetaald, is er geen aansprakelijkheid, geen schuld aan Guyana of de bevolking van Guyana”, zei Rietema. Het in de Verenigde Staten gevestigde analysebedrijf, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), heeft aan lokale media gezegd, dat elke burger in Guyana, Exxon ongeveer GYD 9 miljoen schuldig is. De vicepresident van Guyana, Bharrat Jagdeo, had tijdens een recente persconferentie ook deze bewering ontkracht. “De enige schulden die dit land moet terugbetalen, zijn schulden die zijn aangegaan of gegarandeerd door de staat, en ik heb u al verteld dat dat slechts 16 procent van het bruto binnenlands product is. Dus geen enkele schuld die is aangegaan door Exxon of een van deze bedrijven, is gegarandeerd, of wij zijn partij bij. Dus de burgers van dit land hoeven niet te betalen”, zei Jagdeo.