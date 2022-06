Guyana doet grootste olie- en gasontdekking in 20 jaar

De bijna 11 miljard vaten olie-equivalent die tot nu toe zijn gevonden in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, zijn misschien slechts het topje van de ijsberg van wat zich ontwikkelt als een van de meest productieve olie- en gasbekkens van Zuid-Amerika. CEO van Hess Corporation, John Hess, zei dat er zoveel meer ontdekkingspotentieel is in het Stabroek-blok dat hij meent dat het consortium zich nog in de beginfase van de exploratieactiviteiten bevindt. Hess is 30 procent partner in het blok, naast CNOOC (25%) en ExxonMobil, de operator (45%). “We hebben al 11 miljard vaten olie-equivalent ontdekt”, zei Hess. “We denken dat er nog miljarden vaten bovenop liggen. Dus we denken nog steeds dat we aan het begin staan ​​van deze exploratiemogelijkheid, de grootste olie- en gasontdekking in de afgelopen twintig jaar.” Hess herinnerde eraan dat Neil Chapman, Senior Vicepresident bij ExxonMobil Corporation, tijdens een Exxon Investor Day-evenement zei, dat het potentieel in het Stabroek-blok de omvang van de middelen zou kunnen verdubbelen. Hij legde verder uit dat het grootste deel van de tot dusver gevonden olie zich op 15.000 voet diepte bevindt, in het bovenste Campanien. Hess zei dat wat de partners nu zien, is dat er soortgelijke zandkanalen zijn op 18.000 voet die de olie beginnen vast te houden die ook op 15.000 voet wordt vastgehouden. “Nu we de putten die we aan het boren zijn, niet alleen 15000 voet, maar ook 18000 voet hebben gecorreleerd en gecorreleerd met de bronstammen die we hebben, beginnen we andere aantrekkelijke diepe vooruitzichten te vinden”, vertelde de CEO.

Hij zei dat dit veel potentieel in de diepte met zich meebrengt, zowel voor het koppelen aan ontdekkingen op 15.000 voet in een drijvend productie-, opslag- en losschip (FPSO), als voor op zichzelf staande projecten. Dat laatste werd aangetoond met de Fangtooth-ontdekking die ExxonMobil eerder dit jaar deed. Hess zei dat Fangtooth zich optimaal bevond op 18.000 voet met materiaalafzettingen die een andere FPSO met olie van hoge kwaliteit zouden kunnen ondersteunen. ExxonMobil heeft tot nu toe meer dan 30 ontdekkingen gedaan in het Stabroek-blok en plant daar nog veel meer exploratieputten. Het exploiteert ook de Kaieteur- en Canje-blokken, waar het van plan is binnenkort te beginnen met een verkenningscampagne met 12 bronnen op elk areaal.

