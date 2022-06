Zesbaansweg rond Nieuwe Haven moet verkeer makkelijker maken

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs tegenover dit medium bevestigd, dat de regering voornemens is om vier bruggen te bouwen op verschillende locaties en een zesbaansweg aan de Van ‘t Hogerhuysstraat. “We hebben de Expression of Interest voor de brug over de Surinamerivier van Domburg naar Commewijne uitgestuurd, zodat het verkeer via de zuidelijke richting kan trekken. Dan heb je de brug van Leonsberg naar Nieuw-Amsterdam, om het verkeer noordelijk weg te trekken en we gaan binnenkort de openbare inschrijving hebben, zodat de veerboot vanuit Meerzorg weer ingezet kan worden”, aldus Santokhi. Volgens de president kan je hiermee de totale filevorming weghalen. “Er komt daarbij nog een zesbaansweg aan de Van ‘t Hogerhuysstraat, waarvan een baan bestemd zal zijn voor de bestaande brug. Dan zijn er nu nog gesprekken gaande ten aanzien van de brug tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijnerivier”, bevestigde Santokhi onlangs in een interview met de redactie van De West. Afgelopen week werd er in het kader van plannen met betrekking tot de aanleg van deze zesbaansweg, een persconferentie georganiseerd door het ministerie van Openbare Werken (OW). Minister Riad Nurmohamed van OW vertelde, dat dit plan afkomstig is uit een bekend project van de IDB, voor de verbetering van de Van ’t Hogerhuysstraat en de Nieuwe Haven. Het project omvat volgens de minister het gebied waar deze wegen uitmonden en de riolering wordt ook geheel aangepakt. Ook de verkeerslichten worden gemoderniseerd waardoor het verkeer soepeler moet gaan, stelt de bewindsman. Hierdoor kan het verkeer van de Nieuwe Haven, waaronder de grote containers, vrij rijden en de files naar de Jules Wijdenboschbrug zullen ook worden ontlast met deze reorganisatie en de aanleg van de zesbaansweg. Verschillende aannemingsbedrijven hebben tot 28 juli om een bod te doen met betrekking tot de aanbesteding van dit project. Aan de hand van deze inschrijvers zal het ministerie van OW een keuze maken op basis van de vastgestelde criteria. De eerste contracten zullen voor het einde van 2021 worden getekend en de IDB zal dit heel project overzien. Volgens de minister mag de bedrijvigheid in dit gebied geen stagnatie ondervinden en daarom zal alles goed gecoördineerd moeten worden.