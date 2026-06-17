Sadi: ´Begroting biedt onvoldoende bescherming tegen prijsstijgingen´

Assembleelid Ann Sadi (NDP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling in DNA voor het dienstjaar 2026 kritiek geuit op de beschikbare middelen voor het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI). Volgens haar is het bedrag dat is gereserveerd voor prijscontrole onvoldoende, om effectief op te treden tegen prijsopdrijvingen en andere overtredingen in winkels.

Voor landelijke controles is volgens de parlementariër slechts SRD 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. Sadi vraagt zich af, hoe het ministerie consumenten daadwerkelijk kan beschermen, terwijl burgers dagelijks geconfronteerd worden met stijgende prijzen. Ook het budget voor voorlichting over consumentenrechten, ongeveer SRD 332.000, noemt zij ontoereikend.

Volgens Sadi staat de begroting niet in verhouding tot de uitspraken van de regering over bescherming van de samenleving. Zij wijst erop, dat tegelijkertijd grotere bedragen zijn opgenomen voor buitenlandse reizen en verblijfskosten, respectievelijk SRD 950.000 en SRD 1,3 miljoen. Hoewel zij het belang van internationale contacten erkent, vindt zij dat in tijden van beperkte middelen, scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Ook over het bedrag voor sociale uitkeringen, dat volgens haar slechts SRD 100.000 bedraagt, sprak Sadi haar bezorgdheid uit. Zij vraagt zich af in hoeverre het ministerie voldoende oog heeft voor de problemen, waarmee burgers dagelijks worden geconfronteerd.

Verder plaatste het assembleelid vraagtekens bij de reservering van SRD 27 miljoen voor de betaling van rechterlijke vonnissen. Zij wil weten welk beleid ertoe heeft geleid dat de Staat zulke hoge bedragen moet vrijmaken voor juridische kwesties, terwijl essentiële taken zoals marktcontrole, onder druk staan.

Daarnaast wees Sadi op betalingsachterstanden van het ministerie bij nutsbedrijven. Volgens haar roept dit vragen op over de capaciteit van het ministerie om het bedrijfsleven te reguleren, wanneer de eigen financiële verplichtingen, niet volledig worden nagekomen.