Guyanese vissers verliezen hoop in verkrijgen 150 vergunningen

De Guyanese vissers hebben tegenover de Guyanese overheid verklaard, geen licht te zien in de tunnel met betrekking tot de beloofde 150 visvergunningen. Volgens de Guyanese regering is er inderdaad geen schot in de zaak en ziet ze het ook niet snel komen. Zij verklaart dat de Guyanese president constant in telefonisch overleg is met president, Chandrikapersad Santokhi, maar is het standpunt van Suriname tot nu toe niet veranderd. Om de Guyanese vissers die momenteel duizenden dollars neertellen voor het huren van een Surinaamse visvergunning tegemoet te komen, is de Guyanese regering ze tegemoet gekomen met een stimulus. De Surinaamse regering wil volgens de vissers dat zij de namen van de tussenpersonen moeten noemen om dan in aanmerking te kunnen komen voor de rechtstreekse verlening van de visvergunningen.

Echter weigeren de vissers daaraan mee te werken, gezien zij vrezen toch in de kou gelaten te worden. Ze zeggen momenteel ook in de gaten te worden gehouden door de Surinaamse overheid bij het betreden van de Surinaamse wateren. Verder is hun vis grond reeds leeggeroofd en kunnen zij slechts verdienen bij betreding van de Surinaamse wateren.

Eerder zou vanwege het parlement kritiek zijn geleverd over deze kwestie en is reeds besloten geen visvergunningen aan Guyanezen te verstrekken. Dit ter voorkoming van het leegroven van onze visgronden en door de internationale wetgeving. Die zou Suriname verbieden buitenlanders toestemming te geven te vissen in zijn visgronden.