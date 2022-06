Empowering vrouwelijke trainees van SAO

Vijfentwintig vrouwelijke trainees van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), hebben op vrijdag 10 juni een motivatiesessie gevolgd. De sessie werd aangeboden door Perinatale Interventies Suriname (PERISUR) en the Rotary Club of Paramaribo Residence, in het kader van hun Girls Empowerment Project. De Rotary Club financierde de training, die tot doel heeft dat de vrouwelijke trainees hun trainingstraject met succes voltooien. De sessie werd onder anderen verzorgd door motivatiespeaker Margo Kramp. De trainees in de leeftijdsklasse van 16 tot en met 24 jaar, hebben aan het eind van de sessie een certificaat ontvangen. De dames kregen leerden onder andere hoe zij zelf aan hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst kunnen werken. De samenwerking met Perisur en the Rotary Club of Paramaribo Residence wordt toegejuicht door de SAO, omdat hierdoor effectiever het hoofd geboden kan worden tegen de vele uitdagingen, waarmee de trainees geconfronteerd raken tijdens het trainingstraject in relatie tot hun sociaal leven. Risicojongeren, waaronder drop-outs en tienermoeders, genieten bijzondere aandacht van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), waarvan de SAO een werkarm is. Joyce Lapar, directeur van de SAO, legde een verband tussen leren en keuzes maken in het leven. ‘’Leren is een vaardigheid die je als mens kan ontwikkelen, maar om succesvol te zijn in het leven, zal je de juiste levenskeuzes moeten maken. Je aanmelden bij de SAO om een vak te leren zodat jij je kansen op de arbeidsmarkt vergroot, is een keuze die je als mens moet maken. Door jezelf volledig te geven aan het vak dat je leert, zal je in staat zijn vaardigheden te ontwikkelen die direct zullen aansluiten op de beroepspraktijk’’, sprak Lapar. Zij vindt het daarom belangrijk dat de trainees aan het begin van hun trainingstraject, voor ogen hebben wat zij willen bereiken. ‘’Hierdoor zullen ze gedisciplineerd en gemotiveerd aan de slag gaan’’, aldus Lapar. Manodj Hindorie, voorzitter van Perisur en Hou-Chung Yanj, secretaris bij de Rotary Club of Paramaribo Residence, hebben de trainees aangemoedigd om zich ten volle in te zetten, zodat ze het traject succesvol kunnen afronden.