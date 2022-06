Oekraïne valt Russische posities in het zuiden aan

De generale staf van het Oekraïense leger heeft onlangs via Facebook, wereldkundig gemaakt, dat Oekraïense troepen Russische posities in de havenstad Cherson (zuiden) hebben aangevallen. Het gebied staat praktisch onder volledige controle van Moskou, dat zich blijft “verzetten” in Severodonetsk. Severodonetsk is de strategische stad die het totale lot van Donbas in het oostelijk deel van Oekraïne kan bepalen.

Cherson was een van de eerste stad die onder controle van Russische troepen kwam te vallen, na het begin van de invasie van Oekraïne. Na de terugtrekking uit andere delen van Oekraïne, richt Rusland zich momenteel op het oosten en zuiden van het land. In Severodonetsk wordt hevig gevochten, en in het naburige Lysychansk eveneens. Cruciale punten voor de verovering van het gebied. Russische troepen hebben een deel van de industriële zone in handen. Gouverneur Sergei Gaiday heeft onthuld, dat de Russen één van de symbolen, het ijspaleis in Severodonetsk, hebben vernietigd. De Oekraïense president Zelensky verklaarde onlangs, dat in Severodonetsk, Lysychansk en andere Donbas-steden, die de bezetters als hun doelstellingen beschouwen, zwaar verzet wordt geboden.

Ondanks de Russische militaire agressie in het oosten, vragen Oekraïense functionarissen westerse mogendheden steeds meer om langeafstandswapens. Zoals de Himars raketsystemen die begin juni door de Amerikaanse regering werden beloofd.