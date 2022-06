Jessurun: Rust en vertrouwen nodig voor herstel proces SLM

Xaviera Jessurun, president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft tegenover een lokaal medium aangegeven dat zij het betreurt, dat bepaalde zaken in de publiciteit zijn gebracht. Volgens Jessurun levert dit geen bijdrage aan de betrouwbaarheid van de vennootschap, die juist nu, versterkt dient te worden. “Beraadslagingen binnen een raad hebben geen publiek karakter, ook niet als een parastataal betreft, waarbij de staat aandelen heeft hetgeen niet zo hoort te zijn. Met zijn allen hebben wij in de raadsvergadering een geheimhoudingsplicht over alle beraadslagingen die in de RVC plaatsvinden”, aldus Jessurun.

Volgens Jessurun wordt er gewerkt aan een herstelplan, toch is in de media veel commotie ontstaan over de problemen waarmee de SLM momenteel geconfronteerd wordt. De visie van de aandeelhouder is, dat de luchtvaart in Suriname juist gestimuleerd moet worden, omdat die weet hoeveel potentie er in de luchtvaart is. Zaken zullen moeten worden aangepakt, omdat er door de Jaren heen in diverse bedrijven een structureel wandbeleid gevoerd is, waaronder ook de SLM. Wil de SLM profijt halen uit situaties zal, dat een drastische herstructurering en herstelplan vergen. In de tussentijd blijft de leiding werken aan de uitvoering van het herstelplan, conform de afspraken met de aandeelhouder.

Van de gehouden opiniepeiling door de leden van de Raad van Commissarissen, heeft Jessurun nota kunnen maken, dat schijnbaar de RVC het vertrouwen in haar heeft opgezegd, en dat het benoemen en ontslaan van raadsleden een aangelegenheid is van de Algemene Vergadering van Aandelhouders (AVA) . Wijzigingen in de AVA kunnen namelijk alleen daar geschieden. Het is volgens Jessurun maar afwachten, wat de volgende maatregelen zullen zijn.

“Rust en het vertrouwen in het bedrijf zijn belangrijk, voor de passagiers maar ook de leveranciers, wanneer wij op die basis kunnen komen, dan kan er verder gewerkt worden aan de toekomst van de SLM”, aldus Jessurun.