Afspraken CBvS en Panaso vastgelegd in jaarrekening 2019

In het jaarverslag over het boekjaar 2019 van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), wordt gemeld, dat bij overeenkomst van 16 augustus 2019, de moederbank bij Panaso Vastgoed N.V. (dochteronderneming van Assuria N.V. en de Surinaamsche Bank N.V.) ca 574 ha aan onroerend goed heeft gekocht. De koopsom is volgens het Jaarverslag 2019, bij de aankoop niet uitgekeerd, maar als termijndeposito ten name van de Surinaamsche Bank N.V. (DSB) voor de duur van één jaar vastgezet bij de CBvS. “In de ‘Schuld-verplichtingen-overeenkomst’ met DSB d.d. 7 mei 2020 inzake terugbetaling van de onjuist aangewende kasreserve en termijndeposito’s van de algemene banken door de CBvS, is reeds voorzien in het al dan niet vaststellen van de vernietiging of nietigheid van de overeenkomst en is het terugdraaien respectievelijk het terugbetalen van de hoofdsom, tezamen met de betaalde aflossingen en rente geclausuleerd.

De leiding van de CBvS heeft op 5 juli 2021, als gevolg van een eerder genomen besluit in maart 2020, een verzoekschrift aan de rechter gericht betreffende een oordeel over de nietigheid van de koop‐ en verkoopovereenkomst, aangezien het terugdraaien respectievelijk het beëindigen van de koop‐ en verkoopovereenkomst stagneerde”, aldus het verslag over 2019. In het kader hiervan zijn partijen bij deze overeenkomst bij elkaar te rade gegaan en hebben in onderlinge overeenstemming besloten het tussen hen gerezen geschil over de geldigheid en afdwingbaarheid van de koopovereenkomst te beëindigen.

“Per 28 april 2022 wordt tussen Panaso Vastgoed N.V., Assuria N.V. en de Centrale Bank van Suriname in onderlinge overeenstemming besloten om de koopovereenkomst van 16 augustus 2019 te beëindigen. Met ingang van de dag van inwerkingtreding van de ‘Beëindigingsovereenkomst’ zijn alle rechtsgevolgen tussen Panaso Vastgoed N.V. en CBvS uit hoofde van de koopovereenkomst beëindigd en de financiële gevolgen teruggedraaid. Panaso Vastgoed N.V. en CBvS hebben elkaar dienovereenkomstig over en weer ontslagen van alle verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst.”

Verder staat in het jaarverslag dat is overeengekomen dat de koopprijs zal worden (terug)betaald of geretourneerd aan de CBvS. “In verband met de retour van de koopprijs aan de CBvS, heeft DSB zich ten behoeve van de CBvS verplicht om al haar rechten en aanspraken uit hoofde van het termijndeposito onherroepelijk prijs te geven en daarvan afstand te doen, en voorts tot retour‐betaling aan CBvS van de aflossingen en rentebetalingen middels verrekening daarvan met haar vordering op de CBvS onder de ‘Schuldverplichtingen-overeenkomst’.” De afspraken zijn dat met DSB totaal wordt verrekend het bedrag van USD 21,9 miljoen, zijnde het saldo van het termijndeposito opgenomen in de ‘Schuldverplichtingenovereenkomst’ ad USD 16,7 miljoen en de reeds betaalde termijnen aan aflossingen en rente totaal USD 5,2 miljoen. Partijen zijn overeengekomen dat op de dag van de inwerkingtreding van de ‘Beëindigingsovereenkomst’ de CBvS de intrekking of beëindiging zal effectueren van de Rechtsprocedure; hetgeen conform heeft plaatsgevonden.