Ramdin: ‘Versteviging buitenlandse contacten is geen bedeltour’

Volgens de minister van Buitenlandse zaken, Albert Ramdin, berust het niet op waarheid, dat met het verstevigen van diplomatieke relaties, Suriname op de bedeltour is. Hij zegt deze stelling in krantenberichten en via interviews te hebben vernomen. De bewindsman zegt teleurgesteld te zijn in de personen, die deze opmerkingen maken, gezien ze door hun kennis beter hadden moeten weten. Ook de commotie die is ontstaan rondom het vestigen van een ambassade in Jeruzalem, snapt de minister niet. Echter verklaart hij dat zaken met de president besproken zullen worden. “Alle substantiële opmerkingen neemt het ministerie serieus en zeker wanneer ze komen vanwege het hoogste college van ons land”, aldus Ramdin. Volgens de bewindsman gaat het in dezen niet zozeer om de diplomatieke relatie, maar is er sprake van een emotionele reactie.

Hij zegt dat de samenwerking met Israël ons land vele voordelen kan opleveren.

Volgens Ramdin kunnen we vooral op het gebied van handel en landbouw, goed samenwerken met het land.

“In ieder geval is de positie van Suriname tegenover Israël niet verzwakt, na de opmerkingen die zijn gemaakt in het parlement.

Ik heb na het gebeuren zaken besproken en ze weten wat leeft in de Surinaamse gemeenschap”, aldus Ramdin.

Volgens de bewindsman zal het vestigen van een ambassade in Jeruzalem per slot van rekening een besluit worden die door de regering genomen zal moeten worden.