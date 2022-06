Wateroverlast Morgenstond en omgeving wordt aangepakt

De wateroverlast in Morgenstond en omgeving zal spoedig aangepakt worden. Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken, bracht gisteren in het kader daarvan een bezoek aan het Citrusproject. De buurten Morgenstond, Citrusproject en Clevia, zijn zwaar getroffen door de aanhoudende regenval. Om dit probleem aan te pakken, is het commissariaat Parama-ribo Noord-Oost in samenwerking met Openbare Werken gestart om de oude sluizen en pompgemalen wederom in werking te stellen. Districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost Ricardo Bhola, verklaarde dat de buurtbewoners van Morgenstond al een poos bezig zijn met de ontwateringswerkzaamheden. Hij zei dat de oude sluisdeur van de sluis bij het Citrusproject reeds vervangen is. Er was veel modder bij de sluis, maar inmiddels is alles opgeruimd. De uitstroom van de sluis is ook uitgediept, zodat het water een goed verloop kan hebben. ‘’Wij zijn al een paar dagen terug begonnen om een oude sluis weer in werking te nemen. De oude sluisdeur is vervangen. En uiteindelijk ligt het in de bedoeling om een pompgemaal hier te plaatsen, maar voor nu is het belangrijk om het gebied zo snel mogelijk te ontwateren‘’, aldus Bhola. Nurmohamed: ‘’De buurtbewoners hebben zelf ook wat gedaan, zodat het water niet meer blijft staan.‘’ Hij zegt dat het een goed signaal is, dat buurtbewoners de overheid een handje helpen bij de aanpak van de wateroverlast. ‘’Als we op de overheid moeten wachten, kan dat soms wat tijd vergen. Het is echt een leuk voorbeeld als buurtbewoners meehelpen.‘’

Om de wateroverlastproblematiek aan te pakken is er volgens Nurmohamed, internationaal financiële hulp ingeroepen. ‘’Hier en daar kijken we naar enkele mogelijkheden hoe we middelen kunnen krijgen. We gaan de minister van Financiën verzoeken een additioneel bedrag beschikbaar te stellen, zodat wij sneller kunnen starten met de rehabilitatiewerkzaamheden. Uiteindelijk lijden de mensen eronder. De minister van LVV heeft te kennen gegeven dat hij ons zal helpen in Wanica. Ik juich het toe dat de mensen dit zelf kunnen beheren. Het is een voorbeeld voor andere buurten.‘’

door Orsilia Dinge