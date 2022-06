Burgers kunnen nu foutieve handelingen anoniem melden

Brandstichting, dierenleed, pesten – alle misstanden kunnen gemeld worden

Burgers kunnen vanaf gisteren, anoniem elke foutieve handeling die zij waarnemen, melden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA), dat gisteren gelaunched is in het Assuria Hermitage High Rise. Het meldpunt is een initiatief van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV). De zogeheten MIA-talkers, hebben uitgelegd, welke gevallen gemeld kunnen worden. Het gaat om zaken als diefstal, vermissing, brandstichting, ontvoering, een overwoekerd perceel dat tot last is.

Meldingen kunnen 1×24 uur gemaakt worden via de website www.meldpunt.sr. Op de website is de opsporingslijst van de politie opgenomen, maar ook een lijst van kinderen die vermist zijn. Zo kunnen burgers melden als zij een vermist kind of iemand op de opsporingslijst van de politie hebben gezien. De burger wordt niet gevraagd naar zijn gegevens. Wel moet een persoon die een melding doet, informatie en details delen, zodat de autoriteiten snel kunnen optreden.

Brand Ambassador van MIA, Carmen van Dijk, zei dat in het kader van voedselveiligheid, ook de verkoop of het gebruik van verboden chemicaliën gemeld kan worden. ‘’Ook kan er melding gemaakt worden van onhygiënische situaties in restaurants’’, aldus Van Dijk. MIA-talker Cedric Nelom haalde aan dat burgers ook kunnen melden als mensen het milieu verontreinigen door het dumpen van vuil. Daarnaast kunnen burgers ook rapporteren als zij weten dat afvalstoffen en andere industriële stoffen illegaal opgeslagen worden. Het gebruik van kwik in het milieu is ook onderdeel hiervan. Sharda Algoe, eveneens MIA Brand Ambassador, deelde mee dat zaken als dierenleed, kindermishandeling, kindermisbruik en het brengen van een scherp voorwerp naar school door een leerling, anoniem gemeld kunnen worden. ‘’Het gaat om een scala van zaken die tegen de wet zijn of niet door de beugel kunnen’’, verduidelijkte Algoe. Leerlingen en studenten kunnen ook melding maken van pesten door medestudenten en docenten. Volgens MIA-talker Earl Thijm, is het sociale controle die terugkomt. “Met MIA worden zaken opgelost, omdat er iets wordt gedaan met de informatie. MIA is voor mensen, door mensen en om mensen”, stelde Algoe.

door Priscilla Kia