Directeur Regionaal Ziekenhuis Wanica over Covid-19:

‘Het gevaar is nooit geweken’

Jason van Genderen, de directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), verklaarde onlangs dat er in de afgelopen weken wederom een lichte toename van Covid-19 besmettingen is geconstateerd. Van Genderen vertelde dat de samenleving meerdere malen gewaarschuwd is, dat ook al vertonen de cijfers van Covid-19 een da-lende trend, het gevaar van het coronavirus nog steeds aanwezig is. Volgens Van Genderen moeten we in ons achterhoofd houden, dat er elk moment een nieuwe covid-piek kan ontstaan, als we ons niet aan de preventieve maatregelen houden. “Mensen die niet gevaccineerd zijn, lopen nog steeds een groot risico op infectie en sterfte. Het gevaar is er, het is nooit geweken. De versoepeling van de preventiemaatregelen vanwege de overheid, betekent niet dat covid niet meer bestaat”, aldus Van Genderen.

Het moment dat we constateren dat de cijfers van Covid-19 toenemen, onstaat er volgens Van Genderen, een groot risico. Van Genderen vertelde vervolgens dat het heel moeilijk is je voor te bereiden op een nieuwe covid-golf. Volgens hem hebben we zelf gemerkt hoe de gezondheidszorg in de afgelopen maanden onder druk is komen te staan. “Wij van de zorg houden ons hart vast, voor het geval er wederom een piek ontstaat van covid-besmettingen.

We willen zeker niet terug naar die situatie”, benadrukte Van Genderen. In landen als China vinden er tot heden stijgingen van covid-besmettingen plaats. Dat kan volgens Van Genderen, ook hier gebeuren. Volgens hem moeten we dit niet negeren, we kunnen het dus altijd verwachten. Als zo een golf zich wederom voordoet, zullen we volgens Van Genderen, weer in een moeilijke situatie terecht komen.

Het ligt dus aan de samenleving of we wederom in die periode zullen belanden of niet. “We weten niet hoeveel besmettingen we dagelijks zullen krijgen, omdat we niet op de hoogte zijn van hoe die golf zal uitpakken. We zullen nooit kunnen inspelen op de manier van verspreiding. Echter zijn we wel verantwoordelijk voor het tegengaan van de verspreiding, dus we zullen samen moeten werken”, aldus Van Genderen.

In totaal zijn er tot nog toe 49,510 personen genezen in Suriname. 1350 mensen verloren in ons land het leven aan Covid-19. Het aantal personen in het ziekenhuis opgenomen, staat momenteel op 69. De status van de opgenomen patiënten laat zien, dat 8 personen niet zijn gevaccineerd, 15 personen zijn volledig gevaccineerd en van 46 is de status onbekend.

Tot op dit moment is slechts 55,60% van de totale doelgroeppopulatie (2 doses) gevaccineerd. In totaal werden er 554,588 prikken gezet. De coronabesmettingen kunnen volgens medici, teruggedrongen worden door vaccinatie.

Het ministerie van Volksgezondheid roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Het departement benadrukt, dat de samenleving zich ook zoveel als mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!