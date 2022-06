Visvergunningenkwestie blijft prioriteit Guyana

De vicepresident van Guyana, Bharrat Jagdeo, stelde vorige week, dat de visvergunningenkwestie met Suriname, een prioriteit blijft van de Guyanese regering. De Guyanese regering stelt al enige tijd alles in het werk om Suriname te bewegen 150 visvergunningen te verstrekken aan Guyanese vissers. Volgens Jagdeo verloopt dit nogal moeizaam. ‘’Maar de administratie gaat onvermoeibaar door, zodat de Guyanese vissers die hun handel in de Surinaamse wateren uitoefenen, hun officiële vergunningen kunnen krijgen’’, zei Jagdeo.

Hij benadrukte dat er inspanningen op het hoogste niveau worden geleverd, maar desondanks is er weinig vooruitgang. ‘’De kwestie heeft zelfs het Surinaamse parlement bereikt, maar daar is tot nu toe geen gunstig antwoord op gekomen. We hoopten dat ze naar het Agri-Investment Forum en Expo zouden komen, maar dat gebeurde ook niet‘’, zei Jagdeo afgelopen week tijdens een bijeenkomst in het Classic International Hotel, Corentyne. Jagdeo herhaalde nogmaals, dat Guyana zich zal inspannen om de vergunningen rond te krijgen.