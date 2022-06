Baanbehoud SLM-personeel opgenomen in herstelplan

Paul de Haan, directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft in het radioprogramma ABC- actueel gezegd, dat het investeringsbedrag van ruim SRD 250 miljoen, gaat om aandelenkapitaal, dat is heel iets anders dan een maatschappelijk kapitaal of een gestort kapitaal. “Wanneer wij het hebben over gestort kapitaal, zou dat geld zijn dat op onze rekening staat. Maar in dit geval gaat het om aandelenkapitaal oftewel de waarde van de aandelen, dus geen investeringsbedrag”, aldus De Haan. De personeelsbond is naar het schijnt niet helemaal op de hoogte van wat zich afspeelt in het bedrijf en verkeert daardoor in onzekerheid, dat is volgens De Haan absoluut niet de bedoeling. De vakbond is volgens hem van groot belang, omdat hij de belangen behartigt van de werknemers op arbeidsniveau. Volgens De Haan, wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelingsplan dat bijna af is. Hij benadrukte, dat een hoofddoel van het herstelplan is, de banen van het personeel te behouden, en niet alleen baanbehoud bij de SLM, maar ook van de toeleveranciers. Er zal zeker wel behoefte zijn de vakbond nader te betrekken, bij de uitvoering van het plan, dat eventueel zal moeten worden uitgevoerd. Momenteel is het bedrijf in een fase van het herstelplan, waar diverse partijen meer betrekking mee zullen hebben. Dus niet alleen de vakbond, maar ook het personeel en de samenleving. In de komende weken zal er zeker meer informatie verstrekt worden via de media.

De Haan verklaarde dat het doel van Flying on Trusted Wings heel simpel is.”Het maakt deel uit van een holdingstructuur, die de SLM aan het oprichten is, en die holdingstructuur zal gebruikt worden om andere organen van de SLM onder te brengen. Ondanks de overstap naar een holdingstructuur, blijven de aandelen van Flying on Trusted Wings, volledig in handen van de SLM”, aldus De Haan