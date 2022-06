HOE VAAK WORDEN AMBULANCES GEKOCHT?

Op 3 juni 2020 werd een bedrag van SRD 3.238.000 aangevraagd ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid met de omschrijving ‘COVID-19 (Rudisa en SRCC wegens MIN VG) Rudisa Motor Company- Ambulance’. Wij hebben naar aanleiding hiervan, een berekening gemaakt van het bedrag in US-dollars aan de hand van de bankkoers en kwamen op ongeveer USD 429.000.

De prijs voor de aanschaf van een nieuwe ambulance, ligt tussen de USD 125.000 – USD 200.000, afhangend van de aangebrachte apparatuur in het voertuig. Naar verluidt, is er toen ook hier geen openbare inschrijving geweest voor de aanschaf van deze voertuigen.

De aanvraag verliep via het ministerie van Volksgezondheid en werd betaald uit het Noodfonds, dat was gecreëerd in het kader van de covid-pandemie. Wij werden er toen ook op geattendeerd, dat er een aantal nieuwe ambulances van het merk Hyundai, voor een gebouw van Rudisa Motors stond geparkeerd op de hoek van de Cornelis Jongbawstraat en de Hofstede Crullaan. Deze ambulances werden in dat jaar na de verkiezingen in augustus 2020, overgedragen aan de staat. Onlangs heeft president Chandrikapersad Santokhi, twaalf ambulances overgedragen aan verschillende zorginstellingen.

Nu vragen wij ons af, hoe vaak er ambulances worden ingekocht door de staat en waarom de details nooit met de media worden gedeeld met betrekking tot de openbare inschrijving.

Wij vinden het namelijk niet kunnen dat een autohandelaar vanwege zijn band met de op dat moment zittende regering, zo een aankoop wordt gegund, terwijl een andere autodealer een veel betere offerte zou kunnen aanleveren.

Zo werkt het niet in de beschaafde wereld en we kunnen niet steeds weer vriendjes en partijloyalisten accommoderen, omdat zij toevallig aan huis komen bij regeerders. Food for thought!