Aanpak wateroverlast grote uitdaging voor Wanica Noord-West

Districtscommissaris (dc) Suraksha Hirasingh gaat de uitdagingen binnen haar bestuursgebied niet uit de weg. De burgermoeder van Wanica Noord-West, zet zich voornamelijk in om het probleem van wateroverlast – een van de voornaamste uitdagingen – tot het verleden te doen behoren. Ook gedurende de huidige regenperiode hebben de verschillende ressorten binnen Wanica Noord-West te kampen met ernstige wateroverlast. In samenwerking met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), worden momenteel noodoplossingen geboden.

Hirasingh heeft zich persoonlijk georiënteerd in Wanica Noord-West. In alle drie ressorten Kwatta, Koewarasan en Leidin-gen is er sprake van wateroverlast in woningen, percelen en landbouwarealen. “We kijken hoe wij de burgers kunnen ondersteunen”, zegt de dc. In dezen is er betrokkenheid van verschillende actoren. Het NCCR is ingekomen met grote zakken, die door het commissariaat met zand gevuld zijn. De zandzakken zijn vervolgens aan de burgers verstrekt om het binnentreden van regenwater te voorkomen. Ressortraadsle-den hebben hun bijdrage geleverd middels het verstrekken van stenen en planken. De burgermoeder spreekt haar waardering uit aan het adres van parlementariërs die een financiële ondersteuning hebben gegeven. Zij merkt op dat financiën het grootste probleem vormen bij de aanschaf van de nodige middelen. Zij wendt zich voor hulp ook tot het crisismanagementteam, dat vorig jaar in het leven is geroepen ten behoeve van districten die getroffen werden door wateroverlast. In dit team zijn naast het NCCR ook andere instanties zoals het Korps Brandweer Suriname (KBS), Korps Politie Suriname (KPS) en ministeries vertegenwoordigd. “Al met al komt er wel hulp voor de getroffenen van wateroverlast”, zegt Hirasingh. De meest voor de hand liggende oplossing is volgens Hirasingh, een goedwerkend pompgemaal in Wanica Noord-West en regulier onderhoud van de lozingen en kanalen. Het pompgemaal moet ervoor zorgen dat het overtollige water geloosd wordt in het Saramaccakanaal. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om dit pompgemaal te realiseren. Zoals in andere gebieden kampt ook Wanica Noord-West met kwesties als hangjongeren en illegale verkoopstandjes. De bijdrage van bewoners in het bestuursgebied is volgens Hirasingh onontbeerlijk om ordening te brengen in alle andere zaken.