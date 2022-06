100 vliegtuigen aan de grond omdat er niet genoeg piloten zijn

Het tekort aan piloten blijft zijn tol eisen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waardoor sommigen gedwongen worden vliegtuigen te parkeren, omdat er niet genoeg piloten zijn om ze te besturen. Robert Isom, CEO van American Airlines, vertelde vrijdag aan de deelnemers van de Bernstein Strategic Decisions-conferentie, dat de luchtvaartmaatschappij ongeveer 100 regionale jets aan de grond houdt vanwege het tekort aan piloten. Het nieuws werd voor het eerst gemeld door The Dallas Morning News. “Er is momenteel een geen evenwicht tussen vraag en aanbod, en het is echt binnen de rangen van regionale luchtvaartmaatschappijen”, zei Isom. “We hebben waarschijnlijk 100 vliegtuigen die niet productief zijn, omdat zij niet vliegen.” De geparkeerde vliegtuigen zijn kleinere straaljagers met 50 en 76 zitplaatsen. Isom zei echter dat American Airlines het gebrek aan frequenties heeft goedgemaakt door met grotere regionale vliegtuigen te vliegen, zoals de Embraer 175.

Isom zegt dat het bedrijf momenteel 2.000 piloten aanneemt. ‘’Als er de juiste prikkels zijn en er een soort compensatie is die mensen naar de luchtvaartindustrie trekt, kan het tekort worden verholpen”, zei hij. De opmerkingen van Isom komen op het moment dat de luchtvaartindustrie worstelt met een tekort aan piloten, vooral nu het drukke zomerreisseizoen snel nadert. Vooral regionale luchtvaartmaatschappijen zijn getroffen, omdat hun piloten naar grotere luchtvaartmaatschappijen verhuizen.

Jonathan Ornstein, CEO van Mesa Airlines, vertelde in mei aan CNBC, dat het ongeveer vier maanden duurt om een piloot te vervangen die twee weken van tevoren opzegt om voor een grotere luchtvaartmaatschappij te vliegen, en dat Mesa “ongeveer 200 piloten” nodig heeft. Terwijl sommige luchtvaartmaatschappijen hun vloot inkrimpen en zich concentreren op het inhuren van personeel, probeert één luchtvaartmaatschappij de opleidingsvereisten te wijzigen om meer piloten sneller te laten vliegen.

In april vroeg de regionale luchtvaartmaatschappij Republic Airways, die namens Delta Air Lines, United Airlines en American vliegt, de Federal Aviation Administration om toestemming om piloten aan te nemen van haar trainingsacademie, LIFT. Momenteel hebben de meeste piloten 1500 uur nodig om te worden ingehuurd door een luchtvaartmaatschappij, maar Republic wil dat halveren tot 750 uur.

“De Republiek stelt niet voor om de 1500-uurregel omver te werpen of de veiligheid te verzwakken; integendeel, we stellen een intensiever, missie-specifiek opleidingstraject voor, vergelijkbaar met wat volgens de huidige wet is toegestaan voor militaire piloten”, zei Republic CEO Bryan Bedford in een aan Insider gestuurde verklaring.

Hij benadrukte het belang van veiligheid en dat het voorstel een door gegevens ondersteunde “route” is die “beter presterende piloten zal opleveren en tegelijkertijd aanzienlijke economische barrières zal verminderen om meer diversiteit in onze cockpits mogelijk te maken”.

Er zijn al enkele vrijstellingen, waardoor piloten kunnen worden ingehuurd met minder opleidingstijd. In het bijzonder kunnen degenen met een twee- of vierjarige hbo-opleiding worden aangenomen voor respectievelijk 1250 en 1000 uur.

American is niet de enige luchtvaartmaatschappij die vliegtuigen aan de grond houdt. In december kondigde United Airlines aan, dat het 100 regionale jets zou parkeren te midden van het tekort aan piloten.

“Het tekort aan piloten voor de industrie is reëel, en de meeste luchtvaartmaatschappijen zullen hun capaciteitsplannen gewoon niet kunnen realiseren, omdat er simpelweg niet genoeg piloten zijn, althans niet voor de komende vijf jaar”, zegt Scott Kirby, CEO van United.

Het tekort werd verergerd tijdens de pandemie, toen de industrie duizenden piloten verloor als gevolg van vervroegde pensionering. Luchtvaartmaatschappijen verwachten dat het lage aanbod zal aanhouden naarmate meer mensen de verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken, volgens The Dallas Morning News.

Om meer piloten langer aan het vliegen te houden, zou senator Lindsay Graham een wetsvoorstel kunnen voorstellen dat de pensioenleeftijd zou verhogen naar 67, aldus Aviation Weekly. “Optisch gezien kan het verminderen van het aantal vereiste vlieguren een riskantere benadering lijken dan een gezonde piloot nog een paar jaar te laten blijven vliegen”, vertelde Henry Harteveldt, reisanalist en President van de Atmosphere Research Group.

Bron: businessinsider