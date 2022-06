VS: Dagelijkse registratie 100.000 covid-besmettingen

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben in collectieve zin meegedeeld, dat de covid-besmettingen in de VS gestegen zijn tot ongeveer 100.000 per dag. Volgens de medische deskundigen, kan het werkelijke aantal wel vijf keer zo hoog zijn, doordat positief geteste personen, zich ook niet aanmelden. Preeti Malani, een expert op het gebied van infectieziekten, vertelde dat het gedrag van een groot deel van de Amerikanen een verminderde bezorgdheid, over het risico op besmetting weerspiegelt. “Restaurants en bars zitten bomvol. Veel mensen dragen geen gezichtsmasker”, aldus Malani.

Bob Wachter, voorzitter van de geneeskundezorg, verklaarde dat de sterfgevallen van Covid-19 aan het begin van de pandemie een zorg voor hem waren, vergeleken met nu. “We kunnen sterfte voorkomen, omdat er nu covid-vaccins beschikbaar zijn”, aldus Wachter. Hoewel het aantal besmettingen is gestegen tot ongeveer 100.000 per dag, zijn de sterfgevallen gelijk gebleven, een bewijs voor de kracht van de vaccins en booster-shots bij het voorkomen van ernstige ziekten. Wachter verklaarde, dat er na besmet te zijn geraakt, bij genezing echter wel andere risico’s zijn, waaronder langdurige Covid-19. “Symptomen zoals vermoeidheid of concentratieproblemen, kunnen maanden aanhouden.“

Eric Topol, hoogleraar moleculaire geneeskunde bij Scripps Research stelde dat het feitelijk bewezen is dat een covid-infectie, long covid, ziekenhuisopnames en sterfgevallen kan veroorzaken. ‘’Echter zijn ze ook de onderbouwing van nieuwe varianten”, aldus Topol. ‘’Zelfs als iemand niet ernstig ziek wordt, betekent het meer coronabesmettingen. Dus meer kans dat het coronavirus zich verspreidt naar iemand die kwetsbaarder is, zoals ouderen of immuungecompromitteerde”, zegt Topol.

Leana Wen, hoogleraar volksgezondheid, verklaarde dat er echter nog veel onbekendheid is over langdurig Covid-19, maar het toch één van de grootste risico’s is voor gezonde, jongere mensen die worden gevaccineerd. “Het coronavirus blijft zich evolueren, om zich gemakkelijker te verspreiden. Een toekomstige mutatie zal dan ernstigere ziekte kunnen veroorzaken. Ze kunnen daarenboven vaccins ook sterker ontwijken”, aldus Wen.